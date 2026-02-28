Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Israel nhắm mục tiêu vào các quan chức cấp cao Iran trong đợt tấn công mới nhất

Minh Hạnh

TPO - Một quan chức Israel cho biết, Lãnh tụ Tối cao Iran - Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei và Tổng thống Masoud Pezeshkian đã bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Có tin đồn cho rằng tướng Amir Hatami - Tổng tư lệnh Quân đội Iran - đã thiệt mạng.

39b01a349df8c1cbb7a33b47d6941142.jpg
Lãnh tụ Tối cao Iran - Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei và Tổng thống Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Iranintl)

Theo nguồn tin này, các quan chức cấp cao khác của chính quyền và chỉ huy quân đội Iran cũng bị nhắm mục tiêu. Thông tin chi tiết không được tiết lộ. Kết quả của các cuộc tấn công hiện chưa rõ ràng.

Đại giáo chủ Ali Khamenei được cho là không ở Tehran và đã được đưa đến một địa điểm an toàn.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin, Tổng thống Pezeshkian vẫn “hoàn toàn khỏe mạnh”, trích dẫn một nguồn tin thân cận với văn phòng tổng thống.

Theo các báo cáo chưa được xác nhận từ truyền thông Israel, tướng Amir Hatami - Tổng tư lệnh Quân đội Iran - đã thiệt mạng. Tuy nhiên, chính quyền Iran chưa xác nhận thông tin này.

Trong một tuyên bố chính thức, Hội đồng An ninh Quốc gia Iran đã kêu gọi người dân nước này cố gắng rời khỏi Tehran và những thành phố lớn đang đối mặt với nguy cơ tấn công. Người dân “nên tránh tụ tập đông người ở các trung tâm mua sắm vì có thể gây nguy hiểm cho họ”.

Iran khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ mọi nguồn lực cần thiết cho người dân. Các trường học sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Các ngân hàng sẽ tiếp tục hoạt động và các văn phòng chính phủ sẽ hoạt động với 50% công suất.

Bộ Ngoại giao Iran đã ra tuyên bố lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Iran là vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc. Iran kêu gọi tất cả các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia Hồi giáo, lên án mạnh mẽ hành động gây hấn của Mỹ.

“Vào thời điểm thử thách lớn lao của lịch sử, lực lượng vũ trang Iran sẽ không ngần ngại bảo vệ Tổ quốc bằng tất cả sức mạnh của mình”, tuyên bố nêu rõ. “Lịch sử đã chứng minh rằng người Iran chưa bao giờ đầu hàng trước thế lực bên ngoài. Lần này cũng vậy. Phản ứng của Iran sẽ rất quyết đoán và khiến các thế lực bên ngoài phải hối hận về hành động của mình”.

Iran tấn công các căn cứ Mỹ trên khắp Trung Đông

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin, quân đội nước này đã nhắm mục tiêu vào căn cứ Mỹ ở Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Qatar và Bahrain.

Bộ Quốc phòng Qatar tuyên bố đã đánh chặn tất cả các tên lửa bắn vào lãnh thổ của mình, sau khi tiếng nổ được báo cáo ở thủ đô Doha, theo hãng tin Reuters.

Bahrain xác nhận lãnh thổ nước này đã bị tên lửa nhắm mục tiêu, bao gồm cả một căn cứ hải quân Mỹ.

Minh Hạnh
The Guardian, RT
#Mỹ #Israel #Iran #Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei #Tổng thống Masoud Pezeshkian

