Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Chiến dịch quy mô lớn của Mỹ: Gần 900 cuộc không kích nhắm vào Iran chỉ trong nửa ngày

Quỳnh Như

TPO - Trong 12 giờ đầu tiên của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, lực lượng Mỹ đã thực hiện khoảng 900 cuộc tấn công.

Phóng viên Jennifer Griffin của Fox News trong một bài đăng trên mạng xã hội X cho biết, trong 12 giờ đầu tiên của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, lực lượng Mỹ đã thực hiện khoảng 900 cuộc tấn công từ nhiều hướng, bao gồm đất liền, trên không và trên biển, trong đó có cả các đòn tấn công bằng máy bay không người lái. Đồng thời, Iran cũng thực hiện một cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn.

"Iran đã phóng khoảng 300 tên lửa. Họ có 2000 tên lửa tầm xa và 2000 tên lửa tầm ngắn. Họ đã tăng cường kho vũ khí của mình kể từ mùa hè năm ngoái", bài đăng nêu rõ.

getty.jpg
Ảnh: Getty Images

Theo bà Jennifer Griffin, tại Bahrain, Iran đã tấn công một nhà kho bỏ trống và hệ thống radar Ray Dome. Đại diện của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, các hệ thống dự phòng đã được triển khai trong khu vực và không có sự cố nào ảnh hưởng đến nhiệm vụ.

Một quan chức Mỹ cho biết chiến dịch có thể kéo dài vài tuần, dù Tổng thống Trump có thể quyết định kết thúc sớm hơn tùy theo diễn biến thực tế. Hiện, một phần hệ thống phòng không của Iran vẫn đang hoạt động và dự kiến sẽ cần thêm vài ngày để vô hiệu hóa hoàn toàn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quyết định phát động chiến dịch quân sự được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran thất bại. Theo ông, các nỗ lực ngoại giao không mang lại kết quả, buộc Washington phải lựa chọn phương án quân sự.

Trong một diễn biến mới, CNN đưa tin, Iran tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài và có kế hoạch tiếp tục các hoạt động quân sự, đồng thời khẳng định khả năng tên lửa của nước này vẫn còn nguyên vẹn.

Theo nhiều nguồn tin, Iran dự định tiếp tục các hoạt động quân sự, nhấn mạnh sẽ không lùi bước khỏi chiến lược đã chọn. Tehran khẳng định các cuộc tấn công gần đây không làm suy yếu khả năng sẵn sàng chiến đấu của nước này.

"Iran dự định sẽ tiếp tục cuộc tấn công... Khả năng tên lửa và phòng thủ của Iran chưa bị thiệt hại đáng kể nào, và Iran đã chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài", CNN viết.

Quỳnh Như
CNN
#Mỹ #Iran #không kích #chiến dịch quân sự #tấn công tên lửa #căng thẳng Trung Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục