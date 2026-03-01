Khẩu chiến nảy lửa tại Hội đồng Bảo an sau đòn tấn công của Mỹ và Israel vào Iran

TPO - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres lên án đợt tấn công của Mỹ và Israel vào Iran và kêu gọi quay trở lại đàm phán ngay lập tức “để kéo khu vực và thế giới của chúng ta ra khỏi bờ vực”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. (Ảnh: AP)

Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ), ông Guterres cho rằng cần phải làm mọi thứ để ngăn chặn leo thang hơn nữa. “Nếu không sẽ dẫn đến một cuộc xung đột rộng lớn hơn với những hậu quả nghiêm trọng với thường dân và sự ổn định khu vực”, ông cảnh báo.

Ông Guterres tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ và Israel vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương LHQ. Ông cũng lên án các cuộc tấn công trả đũa của Iran vì vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Ả-rập Xê-út và UAE.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz khẳng định hành động quân sự của Mỹ là hợp pháp.

Ông nói tại Hội đồng: “Iran không thể có vũ khí hạt nhân…Nguyên tắc đó không phải là vấn đề chính trị. Đó là vấn đề an ninh toàn cầu. Và vì mục đích đó, Mỹ đang thực hiện các hành động hợp pháp”.

Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon cho rằng các cuộc không kích là cần thiết để ngăn chặn mối đe dọa hiện hữu.

“Chúng tôi đang ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan trước khi nó trở nên không thể ngăn chặn được. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng không một chế độ cực đoan nào được trang bị vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo có thể đe dọa người dân của chúng tôi hoặc toàn thế giới”, ông tuyên bố.

Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani phát biểu tại Hội đồng rằng đợt không kích đã giết chết và làm bị thương hàng trăm thường dân Iran. Ông gọi đây là tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

Ông chỉ trích LHQ và Hội đồng Bảo an vì đã không chú ý đến những cảnh báo của Tehran về “những tuyên bố hiếu chiến” của Mỹ trong những tuần gần đây và kêu gọi Hội đồng hành động ngay lập tức.

“Vấn đề trước Hội đồng rất đơn giản: liệu bất kỳ quốc gia thành viên nào, kể cả thành viên thường trực của Hội đồng này, có được phép dùng vũ lực, cưỡng chế hoặc gây hấn, quyết định tương lai chính trị hoặc hệ thống của một quốc gia khác hoặc áp đặt quyền kiểm soát lên các vấn đề nội bộ của quốc gia đó hay không”, ông Iravani chất vấn.

Trong bài phát biểu của mình, nhà ngoại giao Iran không đề cập hoặc bình luận về tuyên bố của Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Đại giáo chủ Ali Khamenei đã thiệt mạng trong đợt không kích.

Nếu thông tin này là chính xác, hành động của Mỹ và Israel có thể gây ra một cuộc chiến tranh kéo dài vì nguy cơ Iran sẽ trả đũa.

Đại sứ Nga lên án các cuộc không kích của Mỹ và Israel, trong khi Đại sứ Trung Quốc đưa ra phát biểu thận trọng hơn.

“Chúng tôi yêu cầu Mỹ và Israel ngay lập tức chấm dứt các hành động gây hấn của họ. Chúng tôi nhấn mạnh việc nối lại ngay lập tức các nỗ lực giải quyết chính trị và ngoại giao… dựa trên luật pháp quốc tế, sự tôn trọng lẫn nhau và cân bằng lợi ích”, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia nói.

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Phó Thông cho biết Bắc Kinh rất quan ngại về “sự leo thang đột ngột của căng thẳng khu vực” và ủng hộ lời kêu gọi của Nga về việc quay trở lại đàm phán ngoại giao.

Năm thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ, gồm Bahrain - đại diện của thế giới Ả-rập trong Hội đồng, cùng Pháp, Nga, Trung Quốc và Colombia, đã kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn cấp.

Trong một tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo của Anh, Pháp và Đức kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran. Ba quốc gia này đã đi đầu nỗ lực để đạt được thoả thuận hạt nhân với Tehran mà ông Trump đã rút từ năm 2018.

Ba nhà lãnh đạo châu Âu lên án mạnh mẽ các cuộc không kích của Iran trong khu vực và kêu gọi Tehran tìm kiếm một giải pháp đàm phán, cho rằng “cuối cùng, người dân Iran phải được phép tự quyết định tương lai của họ”.

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an diễn ra vào ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Anh và 1 ngày trước khi Mỹ tiếp quản chức chủ tịch luân phiên trong tháng 3.