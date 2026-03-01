Thực hư thông tin các chỉ huy quân đội Iran thiệt mạng

TPO - Hãng Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Nasirzadeh và Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo - tướng Mohammed Pakpour được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.

Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo - Tướng Mohammed Pakpour. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, giới chức Israel cho rằng ông Pakpour, ông Nasirzadeh và người đứng đầu cơ quan tình báo Iran có thể đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công.

Theo các báo cáo chưa được xác nhận từ truyền thông Israel, tướng Amir Hatami - Tổng tư lệnh Lục quân Iran - đã thiệt mạng. Tuy nhiên, chính quyền Iran chưa xác nhận thông tin này.

Một số chỉ huy cấp cao của chính quyền và quân đội Iran đã trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công sáng nay, bao gồm Lãnh tụ tối cao - Đại giáo chủ Ali Khamenei và Tổng thống Masoud Pezeshkian. Kết quả của các cuộc tấn công vẫn chưa rõ ràng.

Trả lời phỏng vấn NBC News, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng xác nhận đã có hai chỉ huy quân đội thiệt mạng trong các cuộc không kích, nhưng các quan chức cấp cao vẫn an toàn.

“Tất cả các quan chức cấp cao đều còn sống”, ông nói. “Mọi người hiện đang ở vị trí của mình, và chúng tôi đang xử lý tình hình, mọi thứ đều ổn”.

Theo truyền thông Iran, Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei được cho là sẽ sớm có bài phát biểu.