Truyền thông Iran đưa tin Đại giáo chủ Khamenei qua đời

TPO - Nhiều cơ quan truyền thông nhà nước Iran vừa xác nhận Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã qua đời.

Đại giáo chủ Iran Khamenei

“Lãnh tụ tối cao của Iran đã đạt tới sự tử vì đạo”, đài phát thanh – truyền hình nhà nước Islamic Republic of Iran Broadcasting đưa tin sáng 1/3.

Thông tin này được đưa ra sau khi Mỹ và Israel tuyên bố ông Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào quốc gia này ngày 28/2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng, cho rằng đây là “cơ hội lớn nhất duy nhất để người dân Iran giành lại đất nước của mình”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói một số người ở Iran đang “tìm kiếm” quyền miễn trừ.

“Chúng tôi nghe nói rằng nhiều thành viên của IRGC (Vệ binh Cách mạng), quân đội và các lực lượng an ninh, cảnh sát khác của họ không còn muốn chiến đấu nữa và đang tìm kiếm sự miễn trừ từ phía chúng tôi”, ông Trump viết.

Khi được CBS News hỏi trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng ông nghĩ ai sẽ nắm quyền ở Iran, ông Trump nói: “Tôi biết chính xác là ai, nhưng tôi không thể nói với bạn”.

Khi được hỏi thêm liệu có ai ở Iran mà ông muốn thấy lên nắm quyền lãnh đạo hay không, nhà lãnh đạo Mỹ đáp: “Có, tôi nghĩ là có. Có một số ứng viên tốt”.

Các nguồn thạo tin nói với hãng tin Iran International rằng IRGC đang thúc ép việc bổ nhiệm nhanh chóng lãnh đạo mới sau khi ông Khamenei qua đời.

Theo các nguồn giấu tên, bộ chỉ huy còn lại của IRGC muốn hoàn tất quyết định trong vài giờ tới, cụ thể là trước rạng sáng 1/3.

Tiếp tục cập nhật