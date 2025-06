Cảnh báo khẩn cấp các nước không nên du lịch lúc này

TPO - Bộ Ngoại giao Canada đã ban hành cảnh báo khẩn cấp về du lịch khi tới Israel, Iran, Ấn Độ, Parkistan, Thái Lan... và nhiều quốc gia khác do căng thẳng địa chính trị gia tăng, bất ổn dân sự, thiên tai và rủi ro an ninh.

The Street cho hay, bản khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Canada đặc biệt kêu gọi người dân Canada và du khách toàn cầu tránh, hoặc hạn chế đi du lịch tới các quốc gia Trung Đông. Nguyên nhân là vì cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Iran đã làm trầm trọng thêm tình hình bất ổn trên khắp khu vực. Chính phủ Canada khuyên tất cả du khách nên cập nhật thông tin về các diễn biến tại địa phương, đặc biệt là khi các chuyến bay bị gián đoạn, biên giới đóng cửa và việc phải sơ tán khẩn cấp mà không có cảnh báo.

Mặc dù Qatar vẫn tương đối ổn định, nhưng nước này không miễn nhiễm với những rủi ro vì căng thẳng khu vực do Israel và Iran gây ra. Du khách ở Qatar được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ tin tức địa phương và tuân thủ mọi hướng dẫn từ chính quyền, vì tình hình có thể leo thang bất ngờ.

Một cuộc khảo gần đây cho thấy nhiều du khách Canada cảm thấy không được chào đón và không an toàn ở Mỹ - điểm đến hàng đầu của người Canada. Nhất là khi nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn và tình trạng bất ổn dân sự đang diễn ra ở các thành phố như Los Angeles, đã làm dấy lên mối lo ngại về khả năng xảy ra bạo lực và bất ổn công cộng.

Rủi ro an toàn của Mexico đã trở nên trầm trọng hơn do bão Erick đổ bộ vào đất liền từ hôm 19/6, gây ra lũ lụt nghiêm trọng, lở đất và gián đoạn các dịch vụ thiết yếu. Du khách được khuyến cáo tránh các chuyến đi không cần thiết đến những khu vực bị ảnh hưởng dọc theo bờ biển Thái Bình Dương, đặc biệt là giữa Bahías de Huatulco và Acapulco. Ngoài ra, tình trạng bạo lực gia tăng ở các khu vực như Sinaloa đã làm dấy lên mối lo ngại về an toàn du lịch đường bộ.

Cuba tiếp tục vật lộn với tình trạng thiếu hụt lương thực, nước và thuốc men trên diện rộng, làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của cả người dân địa phương và khách du lịch. Một số khu nghỉ dưỡng đã bị gián đoạn dịch vụ do thiếu nguồn lực.

Thái Lan vẫn là quốc gia đáng lo ngại đối với du khách do tình hình bất ổn chính trị đang diễn ra. Du khách được khuyên nên cảnh giác với một số khu vực khi đến Thái Lan, đặc biệt là ở các khu vực gần Myanmar và Campuchia, nơi có thể xảy ra các cuộc đụng độ và đe dọa an ninh.

Tại Ấn Độ, căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đã làm tăng nguy cơ gần biên giới, với mìn và vật liệu chưa nổ gây ra những mối nguy hiểm đáng kể. Vì thế, du khách nên thận trọng khi đi du lịch tại đây, đặc biệt là ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi hoạt động nổi loạn.

Panama đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn liên tục do những cuộc biểu tình lan rộng và mức độ tội phạm gia tăng ở các tỉnh như Bocas del Toro và Colon. Du khách được khuyến cáo nên kiểm tra các tuyến đường đi lại trước và thận trọng ở những khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là sau khi trời tối, gần hành lang VRAEM và biên giới Colombia.

Hiện tại, Đức đang duy trì các biện pháp an ninh tăng cường do lo ngại về khủng bố và di cư bất hợp pháp, với các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời được áp dụng ít nhất là đến tháng 9 năm nay. Ở Costa Rica, tội phạm trộm cắp và móc túi vẫn là mối lo ngại phổ biến đặc biệt là ở những khu vực đông khách du lịch. Vì vậy, du khách cần hết sức cân nhắc khi đến những nơi vừa nêu du lịch, tránh việc "đi dễ khó về",...

Kim Thảo