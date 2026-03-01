Du lịch Trung Đông bị 'đánh gục', khách mặc áo dính máu tháo chạy ở sân bay

TPO - Xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran đang giáng một đòn chí mạng vào ngành du lịch khu vực Trung Đông. Hình ảnh ám ảnh về một hành khách mặc áo dính máu dùng khăn giấy lau đầu, chen chúc tháo chạy trên băng chuyền sân bay Dubai được CNN xác minh mới đây đang khiến nhiều người hoang mang.

Làn sóng cảnh báo đỏ từ các quốc gia

Theo NLtimes, hôm nay (1/3), Bộ Ngoại giao Hà Lan đã nâng mức cảnh báo du lịch lên màu cam - chỉ nên đi lại nếu thực sự cần thiết - đối với toàn bộ Bahrain, Jordan, Kuwait và Qatar. Mức cảnh báo đối với hầu hết các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng được nâng lên màu cam, trong khi các đảo Abu Musa và Tunb được xếp vào màu đỏ, có nghĩa là mọi chuyến đi đều bị khuyến cáo mạnh mẽ không nên thực hiện.

Đặc biệt, Bộ Ngoại giao Hà Lan đã ban hành cảnh báo du lịch mức đỏ toàn diện đối với Iraq, Israel, Lebanon và các vùng lãnh thổ Palestine, với lý do tình hình an ninh khó lường và đang xấu đi nhanh chóng. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hà Lan cho biết họ đã nhận được hàng trăm cuộc gọi từ công dân Hà Lan tìm kiếm lời khuyên về việc rời khỏi khu vực đang bất ổn này.

Hàng loạt vụ nổ đang nhắm vào các điểm du lịch tại Thủ đô Tehran của Iran. Ảnh: Getty.

Công ty du lịch TUI báo cáo rằng gần 300 du khách Hà Lan đã bị mắc kẹt ở Trung Đông. Công ty đã hủy tất cả các chuyến đi đến Dubai và Qatar cho đến ngày 2/3, biện pháp này sẽ được duy trì chừng nào cảnh báo du lịch của Hà Lan đối với các điểm đến đó vẫn ở mức màu cam. TUI cho biết họ đang nỗ lực đưa những du khách bị mắc kẹt trở về Hà Lan càng sớm càng tốt.

Tương tự, Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển Anh (FCDO) đã ban hành cảnh báo du lịch toàn diện và nghiêm trọng nhất từ trước đến nay đối với khu vực Trung Đông. Công dân Anh được khuyến cáo không thực hiện bất kỳ chuyến đi nào (trừ những chuyến đi thực sự thiết yếu) đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Jordan, Ả Rập Xê Út, Bahrain và Oman.

Trong khi đó, nền tảng tư vấn du lịch chính thức Smartraveller của Úc đã nâng mức cảnh báo lên “Không nên đến” đối với Lebanon, Israel, Qatar, Iraq, Kuwait, Bahrain và UAE. Chính phủ Úc thậm chí đã kích hoạt hệ thống ứng phó khủng hoảng, mạnh mẽ kêu gọi công dân ở các khu vực bị ảnh hưởng trở về nước ngay lập tức trước khi tình hình xấu đi.

Hàng không hỗn loạn, du lịch tê liệt

CNN cho biết, xung đột và các nguy cơ an ninh khu vực Trung Đông đã kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng. Hơn 700 chuyến bay thương mại đã bị hủy bỏ, đẩy ngành hàng không khu vực vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có. Các hãng hàng không quốc tế hàng đầu đã tạm thời đình chỉ tất cả các chuyến bay đến và đi từ Dubai cho đến 15h giờ địa phương ngày 2/3.

Các chuyến bay trên khắp Trung Đông đã bị tạm ngừng hoặc chuyển hướng rộng rãi do tình hình leo thang giữa Israel và Iran tiếp diễn. Ảnh minh họa: Getty.

Đặc biệt, sau sự cố đầu tiên tại sân bay quốc tế Dubai vào sáng sớm hôm nay, một video lan truyền trên mạng xã hội. CNN xác minh cho thấy một hành khách mặc áo dính đầy máu đang dùng khăn giấy lau đầu, sau đó cùng những người khác vội vã di chuyển trên băng chuyền, trong khi xung quanh là tiếng nói vang lên: “Hãy về nhà đi, đừng ở lại đây”.

Nhiều quốc gia buộc phải đóng cửa không phận hoặc áp đặt các lệnh hạn chế, khiến các "ông lớn" hàng không như Emirates, Qatar Airways hay Virgin Australia phải tạm dừng, hủy bỏ hoặc chuyển hướng các chuyến bay. Ngay cả sân bay Quốc tế Chatrapati Shivaji tại Mumbai (Ấn Độ) cũng ghi nhận tình trạng gián đoạn quy mô lớn với 61 chuyến bay bị hủy và 46 chuyến bị hoãn trong chiều nay do sự kết hợp của các yếu tố kỹ thuật, thời tiết và hậu cần, làm tê liệt nhiều đường bay đến Dubai, Doha và châu Âu.

Hành khách tháo chạy khỏi sân bay Dubai ngập khói khi Iran tấn công các trung tâm giao thông lớn ở vùng Vịnh. Ảnh: X.

Sự bất ổn này cũng giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế của các quốc gia phụ thuộc vào du lịch. Lượng đặt phòng khách sạn sụt giảm mạnh, hàng loạt sự kiện lớn bị hủy bỏ tại các điểm nóng du lịch như Dubai (UAE), Mecca (Ả Rập Xê Út), Petra (Jordan) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Khuyến cáo khẩn cấp dành cho du khách hiện tại

Các cơ quan chức năng khuyến cáo du khách nên chủ động cập nhật tình trạng chuyến bay: Không nên đến sân bay nếu không thực sự cần thiết do rủi ro an ninh gia tăng. Hãy liên tục kiểm tra trang web, ứng dụng của hãng hàng không và xác nhận lại chính sách hoàn tiền hoặc đặt lại vé linh hoạt. Hạn chế thu hút sự chú ý ở nơi công cộng, đặc biệt là tránh xa các khu vực biểu tình hoặc nơi có sự hiện diện dày đặc của lực lượng an ninh.

Du khách khu vực Trung Đông nên chủ động cập nhật tình trạng chuyến bay và không nên đến sân bay nếu không thực sự cần thiết do rủi ro an ninh gia tăng. Ảnh minh họa: TTW.

Ngoài ra, du khách cần đăng ký ngay các chương trình hỗ trợ công dân của chính phủ (ví dụ: STEP đối với du khách Mỹ) để nhận thông tin kịp thời. Luôn lưu giữ các đường dây nóng của đại sứ quán và giữ liên lạc thường xuyên với gia đình, bạn bè.

Mặt khác, du khách vẫn phải chuẩn bị cho các kịch bản xấu nhất bằng cách trang bị sẵn các vật dụng thiết yếu như nước, thực phẩm, thuốc men dự phòng. Bên cạnh đó, việc mua bảo hiểm du lịch toàn diện bao gồm cả rủi ro địa chính trị và hủy chuyến là vô cùng cần thiết.