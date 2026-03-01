Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Nguyên Phó Cục trưởng Cục Hàng không làm 'sếp lớn' ở Bamboo Airways

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hãng hàng không Bamboo Airways vừa bổ nhiệm ông Võ Huy Cường - nguyên Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - vào vị trí Phó Tổng Giám đốc, chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng mạnh mẽ giai đoạn 2026-2030.

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) Bamboo Airways vừa công bố, ông Võ Huy Cường chính thức đảm nhận vai trò Phó Tổng Giám đốc của hãng. Đại diện hãng đánh giá ông Cường là nhà lãnh đạo có bề dày kinh nghiệm với hơn 30 năm công tác chuyên sâu, am hiểu tường tận về công tác quản lý và điều hành trong lĩnh vực hàng không.

Ông Cường không phải là gương mặt xa lạ với hãng bay này. Trong giai đoạn 2022-2023, ông từng đảm nhiệm vị trí cố vấn cao cấp, chịu trách nhiệm tham mưu về công tác đảm bảo an toàn khai thác bay và nâng cao chất lượng dịch vụ. Vì thế, sự trở lại của ông Cường được xem là bước kiện toàn bộ máy điều hành quan trọng, giúp nâng cao năng lực quản trị và tạo nền tảng vững chắc cho hãng trong giai đoạn phục hồi.

vo-huy-cuong-pho-cuc-truong-cuc-hang-khong-1104.jpg
Ông Võ Huy Cường. Ảnh: BB.

Việc bổ sung nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh Bamboo Airways đang triển khai ráo riết các kế hoạch phát triển cho giai đoạn 2026 - 2030. Từ năm nay, hãng dự kiến tuyển dụng quy mô lớn với 1.000 tiếp viên hàng không. Lực lượng này sẽ được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn ngành và văn hóa dịch vụ hiếu khách đặc trưng nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng khai thác.

Về quy mô đội bay, Bamboo Airways đặt mục tiêu mỗi năm sẽ nhận thêm từ 8 - 10 chiếc máy bay. Lộ trình này hướng tới việc nhanh chóng khôi phục quy mô đội bay lên mức 30 chiếc, bám sát chủ trương đã được Chính phủ phê duyệt trước đó.

Một trong những động thái đáng chú ý nhất gần đây tại hãng bay là sự tái xuất của nhà sáng lập Trịnh Văn Quyết. Mới đây, ông Quyết đã trực tiếp có buổi làm việc với đại diện hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ, nhằm trao đổi việc tái khởi động các hợp đồng mua máy bay đã ký kết trước đó. Động thái này được kỳ vọng sẽ nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai bên, phù hợp với định hướng trong giai đoạn phát triển mới của Bamboo Airways.

bamboo-airways-1104.jpg
Bamboo Airways đặt mục tiêu mỗi năm sẽ nhận thêm từ 8-10 chiếc máy bay. Ảnh: BB.

Cùng với sự trở lại của ông Trịnh Văn Quyết, thời gian gần đây Bamboo Airways cũng liên tục trải qua nhiều biến động nhân sự cấp cao gắn liền với tiến trình tái cấu trúc toàn diện. Trên thị trường cũng đang xuất hiện những bước chuyển giao quan trọng, đưa hãng hàng không này từng bước hội nhập trở lại vào hệ sinh thái của Tập đoàn FLC sau một thời gian dài tách rời...

Theo nhiều ý kiến, động thái đưa các nhân sự kỳ cựu trở lại ban điều hành, kết hợp với chiến lược làm việc cùng các đối tác quốc tế lớn như Boeing, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Bamboo Airways trong việc vực dậy và khôi phục vị thế của hãng này...

Lộc Liên
