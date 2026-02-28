Nông dân chuyên nghiệp không mặc áo vest đi hội thảo

TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng, người nông dân chuyên nghiệp không phải mặc áo vest đi hội thảo, nói toàn thuật ngữ kỹ thuật, mà phải là người hiểu rõ chi phí sản xuất của mình trên cánh đồng...

Chia sẻ trên được Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đưa ra tại Tọa đàm Người nông dân chuyên nghiệp, do Hội Nông dân Đồng Tháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp tổ chức ngày 28/2.

Nông dân Đồng Tháp chia sẻ tại tọa đàm.

Tại tọa đàm, các nhà vườn tại Đồng Tháp đã chia sẻ về những câu chuyện thực tế, khi trồng lúa, sầu riêng hay hoa kiểng, rau màu... ngoài yêu cầu chất lượng, an toàn còn cần chuyển đổi tư duy sản xuất, cách tiếp cận thị trường, liên kết và ứng dụng công nghệ trong quản lý chi phí sản xuất. Khi người nông dân có thay đổi trên sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho mình, từng bước thành nông dân chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, nông dân cũng nhìn nhận còn gặp một số khó khăn khi sử dụng công nghệ, ghi chép nhật ký ruộng đồng, trình độ ngoại ngữ và quảng bá hình ảnh… Những hạn chế này cần thay đổi và cần sự hỗ trợ của ngành chức năng, để nông dân tự tin, trưởng thành, chuyển từ nhà nông sang làm nghề nông chuyên nghiệp trong thời đại mới.

Các chuyên gia, diễn giả tại tọa đàm cũng cho rằng đã đến lúc bà con phải thay đổi, phải trở nên chuyên nghiệp, khi nông sản làm ra không chỉ bán ở chợ xã, chợ tỉnh, còn đi khắp thế giới. Vì thế, nông sản ngày nay không chỉ cần tươi ngon, cần truy xuất được nguồn gốc. Để tránh rủi ro, bà con nông dân thay đổi tư duy canh tác bằng cách “đừng sản xuất cái mình có, hãy sản xuất cái thị trường cần” theo 6 chữ “vàng”: Ngon, lành, đẹp, đều, nhiều, rẻ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng, người nông dân chuyên nghiệp không phải mặc áo vest đi hội thảo, nói toàn thuật ngữ kỹ thuật, mà phải là người hiểu rõ chi phí sản xuất của mình trên cánh đồng. Người nông dân chuyên nghiệp phải có kiến thức, kỹ năng, biết liên kết với hợp tác xã, biết tuân thủ quy chuẩn và biết nhìn thị trường trước khi xuống giống.

Ông Hoan nhấn mạnh, Việt Nam cần nông dân chuyên nghiệp vì thế giới đang thay đổi. Khi lao động trẻ rời xa nông thôn, biến đổi khí hậu khắc nghiệt và chuyển đổi số len lỏi vào từng mảnh vườn thì sản xuất nhỏ lẻ, manh mún không còn đất diễn. Chuyên nghiệp hóa chính là con đường tự cứu mình và nâng tầm giá trị nông sản.

Để người nông dân trở nên chuyên nghiệp, theo ông, chính quyền địa phương, ngành chức năng cần đào tạo kỹ năng cho nông dân, minh bạch hóa thông tin thị trường và tạo môi trường liên kết cho bà con nông dân trong một chuỗi ngành hàng nào đó. Từ những hỗ trợ này, bà con giảm bớt chi phí sản xuất, nâng cao chuỗi giá trị, từ đó, đời sống nông dân sẽ ngày càng khấm khá lên.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, đã đến lúc cần xây dựng thể chế để người làm đúng được hưởng lợi, người làm ẩu phải trả giá. Khi người nông dân thấy làm tử tế có lợi hơn làm ăn chụp giật, bà con sẽ tự thay đổi. Một người thay đổi sẽ kéo theo cả nông trại và nhiều nông trại thay đổi, làm thay đổi cả một nền nông nghiệp.

Đại biểu tham dự tọa đàm.

Ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp - nêu rõ, người nông dân không chỉ sản xuất, còn là chủ thể của phát triển. Chuyển đổi nông nghiệp bắt đầu từ chuyển đổi tư duy sản xuất của bà con nông dân, nông dân chuyên nghiệp, cán bộ cũng chuyên nghiệp.

Thời gian tới, ông Thắng cho biết tỉnh Đồng Tháp sẽ chỉ đạo ngành chức năng tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc trong ngành nông nghiệp, ban hành những chính sách đặc thù phát triển ngành nông nghiệp. Chuyển đổi mạnh mẽ từ chính quyền quản lý sang chính quyền đồng hành, kiến tạo hỗ trợ người dân.