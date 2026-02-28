Cố tình không nhận chuyển khoản để giấu doanh thu, trốn thuế

TPO - Cơ quan thuế tại các địa phương cảnh báo về tình trạng doanh nghiệp, hộ kinh doanh cố tình không nhận chuyển khoản để che giấu doanh thu nhằm trốn thuế. Hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, khai sai, trốn thuế, nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa có thư ngỏ gửi các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn về việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Với các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế lưu ý, khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh toán khác có giá trị từng lần từ 5 triệu đồng trở lên, chỉ được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, nếu có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Cơ quan thuế đưa ra một số lưu ý về việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong khi đó, doanh thu tính thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà không phân biệt đã thu được tiền hay chưa. Các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân, nếu có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

“Tuy nhiên, hiện nay còn một số người trong hoạt động sản xuất kinh doanh cố tình chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt, không nhận thanh toán bằng hình thức điện tử để che giấu doanh thu, nhằm trốn thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước”, Thuế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo và cho biết đây là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bị xử phạt, và truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo đó, cơ quan thuế khuyến nghị doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh cần thực hiện thanh toán theo các hình thức không dùng tiền mặt; thực hiện kê khai đúng và đầy đủ doanh thu khi bán hàng hoá dịch vụ, minh bạch trong giao dịch kinh tế, không thực hiện những hành vi trái pháp luật nhằm che giấu doanh thu.

Thuế TP. Hà Nội cũng từng có thư ngỏ gửi người nộp thuế, khuyến nghị người nộp thuế kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ doanh thu, chi phí, nghĩa vụ thuế theo đúng quy định pháp luật. Điều chỉnh, khắc phục kịp thời các sai sót nếu có trong quá trình kê khai.

Đặc biệt, không sử dụng tài khoản trung gian nhằm che giấu doanh thu. Sử dụng hóa đơn, chứng từ hợp pháp trong mọi giao dịch.

Các trường hợp cố tình che giấu doanh thu, kê khai không trung thực, đầy đủ sẽ bị xử lý, truy thu, ấn định thuế, xử phạt hành vi khai sai, trốn thuế, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và 2025).

Tại Hà Nội, vừa qua tồn tại những trường hợp cố tình kê khai sai, gian lận, trốn thuế. Một số vụ việc đã được cơ quan thuế phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, xử lý như: Tiktoker Vũ Nam Phương (Cún Bông), Nguyễn Thị Thu Hường (Hycloset), hệ thống nhà hàng Tung Dining.

Các đối tượng đã thực hiện một số hành vi vi phạm như yêu cầu khách hàng thanh toán tiền mặt , không chuyển khoản qua ngân hàng, không xuất hóa đơn, sử dụng tài khoản của người quen để che giấu doanh thu, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán...vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.