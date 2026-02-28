Xuất khẩu tăng mạnh ngay đầu năm

TPO - Chỉ trong 1,5 tháng, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã đạt 63,6 tỷ USD, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm điện tử, máy móc tăng mạnh trên 40%, trở thành động lực chính tạo nên bức tranh thương mại khởi sắc ngay giữa kỳ nghỉ Tết.

Theo báo cáo sơ bộ của Cục Hải quan, chỉ trong nửa đầu tháng 2, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 41,6 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 20,3 tỷ USD, nhập khẩu đạt 21,3 tỷ USD; cán cân thương mại trong giai đoạn này tạm thời nhập siêu khoảng 948 triệu USD.

Đây là mức tăng mạnh trong bối cảnh kỳ nghỉ Tết Nguyên đán rơi vào tháng 2, dẫn tới số ngày làm việc thực tế giảm, điều này cho thấy đơn hàng và nhịp sản xuất đã được khởi động sớm ngay từ đầu năm.

Tính đến ngày 15/2, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 63,6 tỷ USD, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhóm sản phẩm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục dẫn đầu với kim ngạch khoảng 14 tỷ USD, tăng 49,4%, phản ánh nhu cầu ổn định từ các thị trường lớn cũng như sự mở rộng sản xuất của khối doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực công nghệ cao.

Nhóm sản phẩm điện tử tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu xuất khẩu.

Đứng thứ hai là điện thoại các loại và linh kiện, đạt khoảng 8,3 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng ghi nhận kim ngạch khoảng 7,93 tỷ USD, tăng 42,5% cho thấy đơn hàng phục vụ sản xuất và đầu tư tại các thị trường đối tác đang phục hồi tích cực, đồng thời phản ánh sự tham gia ngày càng sâu hơn của Việt Nam vào chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu.

Ngoài ra, một số ngành truyền thống tiếp tục duy trì giá trị xuất khẩu cao, góp phần đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa, như gỗ và sản phẩm gỗ đạt khoảng 2,3 tỷ USD; cà phê đạt khoảng 1,5 tỷ USD, thủy sản khoảng 1,4 tỷ USD…

Theo đánh giá của Cục Hải quan, tính đến giữa tháng 2, cơ cấu xuất khẩu vẫn nghiêng mạnh về khu vực công nghiệp chế biến, với ba nhóm hàng điện tử - máy móc chiếm tỷ trọng lớn nhất và tạo động lực tăng trưởng chính. Các ngành nông sản, thủy sản và gỗ đóng vai trò bổ trợ, giúp cân bằng rủi ro và duy trì độ mở thị trường.

Điểm đáng chú ý là tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng 33,7%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy hoạt động sản xuất - xuất khẩu đã được chuẩn bị từ cuối năm 2025, không rơi vào trạng thái “chậm nhịp” sau Tết như một số năm trước. Doanh nghiệp đã chủ động giao hàng sớm, tận dụng chu kỳ đơn hàng mới và sự phục hồi nhu cầu tại các thị trường lớn.

Tuy nhiên, bức tranh về xuất khẩu vẫn đặt ra một số vấn đề cần theo dõi, cụ thể như tăng trưởng xuất khẩu phụ thuộc lớn vào nhóm hàng điện tử và khu vực doanh nghiệp FDI; giá trị xuất khẩu 3 nhóm hàng công nghệ đang chiếm phần lớn kim ngạch và có tốc độ tăng cao nhất. Điều này đặt ra yêu cầu nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng nội địa, bởi dù kim ngạch tăng mạnh, mức độ nội địa hóa trong một số ngành vẫn còn hạn chế.