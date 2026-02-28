Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Chủ xe nói thẳng về VinFast VF 8: 'Đáng giá tới từng xu, vận hành yên tâm tuyệt đối'

PV

Trong tầm giá 1 tỷ đồng, người tiêu dùng Việt Nam đứng trước nhiều lựa chọn SUV gầm cao. Tuy nhiên, khi so sánh chi phí sở hữu, chi phí vận hành và yếu tố an toàn cho gia đình, VinFast VF 8 cho thấy lợi thế hơn hẳn so với các đối thủ trong phân khúc D-SUV.

An toàn đạt chuẩn 5 sao, vận hành linh hoạt

Với những người đã có gia đình, sự an toàn luôn là tiêu chí đánh giá cốt lõi đối với một chiếc xe.. Anh Hưng Bình, một chủ xe VF 8 cho rằng, chiếc xe phục vụ gia đình phải như một chiếc “lồng bảo vệ” tốt nhất, cứng cáp nhất, và mẫu D-SUV của VinFast đáp ứng đủ những yêu cầu của anh.

“Cùng một số tiền bỏ ra, tôi sẽ chọn một chiếc xe có thể đảm bảo an toàn tối đa khi có sự cố. VF 8 với trọng lượng gần 3 tấn, kết cấu dày dặn mang lại cho tôi sự yên tâm tuyệt đối”, anh Bình chia sẻ.

Niềm tin này hoàn toàn có cơ sở khi anh Nguyễn Tuấn, một chủ xe khác kể lại trải nghiệm va chạm thực tế.

unknown-2.jpg

“Với chiếc xe trước đây của tôi, khi xảy ra một va quệt đơn giản, đầu xe đã bị móp méo. Nhưng khi đổi sang VF 8, thân vỏ cứng cáp khiến chiếc xe gần như không hề hấn gì sau những tình huống tương tự”, anh nói.

Khả năng vận hành của VF 8 cũng mang đến cảm giác lái tốt hơn so với nhiều mẫu xe cùng phân khúc hay cùng tầm giá. Khối động cơ điện có công suất tối đa 402 mã lực giúp những cú vượt xe hay tăng tốc trên đường trường diễn ra vô cùng chóng vánh và mượt mà. Theo nhiều chủ xe, trên những cung đường đồi núi hay đèo dốc, khả năng vận hành linh hoạt của VF 8 giúp việc lái xe trở nên thư giãn và nhàn hạ hơn.

“Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) giúp việc điều khiển xe trở nên nhàn nhã và giảm thiểu đáng kể sự căng thẳng”, anh Nguyễn Chí, một chủ xe tại Hà Nội, cho biết.

“Chi phí vận hành hằng ngày gần như bằng 0

Bên cạnh yếu tố an toàn, chi phí sử dụng chính là yếu tố khiến nhiều người chuyển từ xe xăng sang VF 8. Anh Tuấn đúc kết: “Với đặc thù công việc di chuyển khoảng 300 km mỗi ngày, nếu dùng xe xăng, chi phí có thể lên tới cả triệu đồng. Nhưng với xe điện, chi phí vận hành hằng ngày của tôi gần như bằng không”.

unknown.jpg

Đặc biệt, VinFast đang tiếp tục hỗ trợ khách hàng với chính sách miễn phí sạc tới năm 2029. Trong đó, các khách hàng cá nhân được hỗ trợ sạc miễn phí 10 lần/tháng, tương đương với quãng đường từ 1.500 đến 5.000 km/tháng. Với cường độ di chuyển như vậy, anh Tuấn hầu như không còn bận tâm đến chi phí nhiên liệu như trước đây.

Chi phí bảo dưỡng của xe điện cũng là một điểm cộng lớn. “Nếu xe xăng cứ 5.000 km phải vào xưởng một lần, thì xe điện cho phép di chuyển quãng đường dài tới 15.000 km mới cần bảo dưỡng. Điều này tối ưu cực tốt về mặt chi phí vận hành”, anh Nguyễn Chí chia sẻ.

Với mức giá khoảng 1 tỷ đồng, việc sở hữu VF 8 hiện nay còn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với chính sách hỗ trợ mua xe trả góp với mức vốn đối ứng 0 đồng, lãi suất cố định 5%/năm trong 3 năm đầu. Hoặc khách hàng có thể lựa chọn trả thẳng với mức ưu đãi 10% giá xe. Đây là hỗ trợ mạnh tay của VinFast giúp xóa bỏ hoàn toàn rào cản với mong muốn lên đời SUV của các gia đình.

Bên cạnh đó, theo đánh giá của chuyên gia Chu Hữu Thọ, điểm khác biệt của VF 8 nằm ở việc các tính năng của xe được cập nhật liên tục. Việc nâng cấp phần mềm định kỳ giúp gia tăng trải nghiệm của người dùng và góp phần thay đổi quan niệm “xe là tiêu sản”.

“Khi xe được cập nhật những phần mềm hữu ích, giá trị sử dụng của chiếc xe tự nhiên được nâng lên. Xe cũ nhưng giá trị sử dụng lại tăng lên, mỗi lần cập nhật lại mang đến cảm giác như đang được lái một chiếc xe mới”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

An toàn chuẩn 5 sao, vận hành êm ái với chi phí hợp lý là những trải nghiệm tích cực VF 8 đã mang lại cho người dùng, giúp các gia đình thực sự tận hưởng những giá trị của chiếc xe một cách thoải mái nhất.

PV
#VinFast #VF 8 #SUV gia đình #an toàn 5 sao #chi phí thấp #xe điện

Xem thêm

Cùng chuyên mục