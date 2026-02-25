VinFast VF 9: “Ngôi nhà di động 4 khủng” cho doanh nhân, giá lăn bánh chỉ tương đương SUV cỡ D

Không chỉ gây chú ý bằng ngoại hình bề thế và trang bị cao cấp, VinFast VF 9 đang thuyết phục người dùng nhờ “combo” lợi thế ngoại hình, sức mạnh, công nghệ và độ tiết kiệm.

Ngoại hình khủng, sức mạnh khủng, công nghệ khủng

Với anh Nguyễn Anh Minh - Giám đốc kinh doanh một sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội, người thường xuyên tiếp xúc các khách hàng cao cấp - chiếc xe không đơn thuần là phương tiện di chuyển mà còn như một “tấm danh thiếp di động”.

“Tôi đã cân nhắc khá nhiều mẫu SUV hạng sang nhập khẩu, nhưng cuối cùng vẫn chọn VF 9”, anh Minh kể. Anh cho biết, bản thân bị ấn tượng với VF 9 nhờ ngoại hình bệ vệ cùng các mảng khối rõ nét. Cụm đèn trước LED Matrix kết hợp dải đèn định vị ban ngày tạo hình cánh chim, làm xe nổi bật hơn.

Bên cạnh vẻ bề ngoài cuốn hút, điều khiến anh Minh thích thú hơn cả nằm ở trải nghiệm vận hành. Theo đó, động lực điện cho công suất 402 mã lực, mô-men xoắn 620 Nm, dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD mang đến năng lực vận hành mạnh mẽ không thua gì các mẫu siêu xe thể thao.

“Xe rất đầm, đi cao tốc hay đường trường đều chắc chắn. Khi cần vượt, chỉ cần nhích nhẹ chân ga là đủ, không có độ trễ như xe xăng”, anh Minh nhấn mạnh.

Về khoang nội thất, theo anh Minh, VF 9 mang tới trải nghiệm tiện nghi cho cả gia đình. Phía bên trong, hàng ghế rộng rãi, da cao cấp, ghế massage giúp vợ anh thư giãn trong những chuyến đi dài, trong khi hai con có không gian riêng thoải mái. Trải nghiệm sử dụng xe của anh còn thêm hoàn thiện với ứng dụng VF Connect, biến chiếc xe trở thành một trợ lý thông minh cho anh và cả gia đình.

“Tôi có thể kiểm tra tình trạng xe, điều khiển một số chức năng từ xa, rất tiện. Với người bận rộn, những thứ này nhỏ nhưng cực kỳ đáng giá”, anh Minh nhận xét về các trang bị công nghệ trên VF 9.

Từ góc độ chuyên môn, chuyên gia ô tô Trịnh Lê Hùng, đồng thời là một chủ xe VF 9, liên tục nhấn mạnh trải nghiệm “sướng” mà mẫu SUV fullsize của VinFast mang lại. Anh Hùng còn ví VF 9 như một “ngôi nhà di động”. Trong khi đó, reviewer Hoàng Vũ (kênh Xe Hay) đánh giá VF 9 mang lại cảm giác an toàn cho người ngồi trong nhờ các trang bị cao cấp.

“Tôi cam đoan khi ngồi vào chiếc xe này, bạn sẽ có cảm giác như đang ngồi trong một pháo đài hay một chiếc xe tăng vậy. Tất cả những chức năng an toàn hiện đại nhất ở Việt Nam tính đến hiện tại thì VF 9 đều có”, anh Vũ đánh giá.

Chi phí tiết kiệm “khủng” với loạt ưu đãi chưa từng có

VF 9 hiện có giá niêm yết 1,499 tỷ đồng cho bản Eco và 1,699 tỷ đồng cho bản Plus (đã gồm pin). Trong khi đó, những chiếc SUV xăng truyền thống muốn có được sức mạnh như động cơ của VF 9 cần dung tích xi lanh lớn, đồng nghĩa mức giá lên tới 4-6 tỷ đồng. Trên cơ sở này, anh Minh cho rằng quyết định lựa chọn VF 9 của anh và gia đình là một quyết định quá hợp lý.

“Về sức mạnh, công nghệ và trải nghiệm tổng thể, VF 9 không thua kém. Vậy tại sao phải bỏ số tiền gấp 4-5 lần chỉ để mua một chiếc xe có trang bị tương đương?”, anh Nguyễn Anh Minh đặt vấn đề.

Hiện mức chi để VF 9 đến tay khách hàng còn được tối ưu nhờ ưu đãi 10% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Cộng với chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ, giá lăn bánh VF 9 bản Plus khoảng 1,5 tỷ đồng. Mức giá này tương đương một số phiên bản của các mẫu SUV hạng D, như Toyota Fortuner, Kia Sorento, Hyundai Santa Fe…

“Ở thời điểm hiện tại, VF 9 đang ở vùng giá không thể dễ tiếp cận hơn cho một mẫu SUV cỡ lớn hạng sang”, reviewer Hoàng Vũ nhận xét.

Đáng chú ý, VinFast hiện đang triển khai chương trình bảo lãnh vay mua xe với 0 đồng vốn đối ứng, lãi suất ưu đãi. Nhờ đó, những người làm kinh doanh vừa có xe phục vụ gia đình, vừa giữ được dòng tiền cho đầu tư mà không lo rủi ro biến động lãi suất.

Đặc biệt, lợi thế chi phí vận hành của VF 9 và các dòng xe điện VinFast tiếp tục được củng cố với chương trình ưu đãi chưa từng có. Cụ thể, nhà sản xuất sẽ miễn phí sạc pin đến hết ngày 10/02/2029, tối đa 10 lần/tháng (tương ứng với quãng đường đi được từ 1.500 đến 5.000 km/tháng) với tất cả khách hàng cá nhân mua xe từ ngày 10/02/2026.

Ngoại hình “khủng”, sức mạnh “khủng”, công nghệ “khủng” và tiết kiệm chi phí “khủng”, bộ tứ ưu điểm đó của VF 9 giúp mẫu xe này trở thành lựa chọn thông minh, thực dụng, tinh tế của các doanh nhân và gia đình.