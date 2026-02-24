Xe điện BMW thế hệ mới chốt lịch về Đông Nam Á

TPO - Mẫu SUV điện BMW iX3 thế hệ mới chuẩn bị có mặt tại Đông Nam Á với điểm đến gọi tên Thái Lan, đánh dấu bước tiến mới của hãng ở cuộc đua xe điện hạng sang trong khu vực.

Theo AutolifeThailand, BMW iX3 thế hệ mới Neue Klasse sẽ chính thức ra mắt thị trường Thái Lan vào ngày 19/3, ngay trước thềm Triển lãm Ô tô Bangkok Motor Show 2026.

Đây là mẫu xe điện đầu tiên thuộc kỷ nguyên Neue Klasse, đánh dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược điện hóa và định hình phong cách thiết kế mới của BMW trong tương lai.

iX3 Neue Klasse có phần mặt trước nổi bật với cụm đèn “bốn mắt” cùng lưới tản nhiệt hình quả thận hẹp. Xe sử dụng mâm hợp kim 20 inch, vô-lăng mới dạng bốn chấu, cùng hệ thống hiệu ứng ánh sáng cả bên trong lẫn bên ngoài khoang cabin.

Về kích thước, iX3 Neue Klasse có chiều dài 4.782 mm, rộng 1.895 mm, cao 1.635 mm, chiều dài cơ sở 2.897 mm, khoảng sáng gầm 176 mm. So với BMW X3 thế hệ mới (G45), iX3 Neue Klasse có kích thước tương đương.

Khoang hành lý phía sau đạt dung tích 520-1.750 lít khi gập hàng ghế sau, cùng cốp trước 58 lít. Hệ số cản gió chỉ 0,24, giúp tối ưu hiệu suất khí động học và tầm hoạt động.

BMW iX3 Neue Klasse được phát triển trên nền tảng điện áp cao 800V, sử dụng pin lithium-ion hình trụ dung lượng 108,7 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa lên tới 805 km theo tiêu chuẩn WLTP. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 400 kW, cho phép sạc từ 10-80% chỉ trong 21 phút, hoặc sạc 10 phút để di chuyển thêm 372 km.

Phiên bản iX3 50 xDrive được trang bị hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 469 mã lực và mô-men xoắn cực đại 645 Nm, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây, tốc độ tối đa giới hạn điện tử ở mức 210 km/h.

Về công nghệ, iX3 Neue Klasse sở hữu loạt trang bị tiên tiến như màn hình trung tâm 17,9 inch với phần mềm mới nhất của BMW, hệ thống hiển thị HUD kéo dài toàn chiều rộng chân kính lái, chìa khóa kỹ thuật số, 4 chip xử lý hiệu năng cao Superbrains.

Ngoài ra, xe còn hệ thống hỗ trợ lái mới và hệ thống đỗ xe tự động đầu tiên trên thế giới tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Theo kế hoạch, mẫu iX3 Neue Klasse sẽ được sản xuất tại nhà máy của BMW tại Thẩm Dương, Trung Quốc trong năm nay. Sự hiện diện của mẫu xe này tại Thái Lan hứa hẹn trở thành tâm điểm chú ý của phân khúc SUV điện hạng sang ở khu vực Đông Nam Á.

Giá bán và thông số chi tiết cho phiên bản dành cho thị trường Thái Lan hiện chưa được công bố. Tham khảo tại thị trường Anh, BMW iX3 Neue Klasse 50 xDrive có giá khởi điểm 58.755 Bảng (khoảng hơn 2 tỷ đồng). Xe cạnh tranh trực tiếp với Audi Q6 e-tron, Porsche Macan EV, Mercedes GLC EV và Volvo EX60.

Ở Việt Nam, BMW iX3 thế hệ cũ hiện được phân phối chính hãng bởi Thaco Auto. Mẫu xe với gói ngoại thất M Sport có giá niêm yết từ 3,539 tỷ đồng.