Xe

Google News

Toyota Fortuner đời mới lần đầu lộ diện trên phố

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ vài tháng sau khi Toyota chính thức ra mắt Hilux thế hệ thứ mới, mẫu SUV chung nền tảng là Fortuner cũng đã rục rịch ‘lên đời’.

Những hình ảnh chạy thử đầu tiên của Toyota Fortuner thế hệ mới vừa được ghi nhận tại Thái Lan, theo Rushlane. Đây là động thái được dự báo trước do Fortuner vốn chia sẻ nền tảng với Hilux - mẫu xe bán tải mới bước sang thế hệ mới từ tháng 11/2025.

Nguyên mẫu xuất hiện trên đường được phủ lớp ngụy trang dày. Theo dự đoán của giới truyền thông quốc tế, xe có thể đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước khi ra mắt trong năm nay.

2026-toyota-fortuner-spied-1.jpg
Nguyên mẫu Toyota Fortuner đời mới chạy thử tại Thái Lan. Ảnh: Rushlane

Dù được che chắn kỹ, nguyên mẫu thử nghiệm vẫn để lộ một số thay đổi đáng chú ý như phần đuôi dựng đứng và vuông vức hơn, cụm đèn hậu thiết kế lại, dáng xe mở rộng, cản sau mới và tỷ lệ tổng thể cơ bắp hơn.

Phần đầu xe dự kiến áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Toyota, với đèn pha mảnh và lưới tản nhiệt hầm hố, tương đồng Hilux thế hệ mới. Tổng thể dáng xe vẫn giữ phong cách vuông vức, bệ vệ đúng chất SUV mạnh mẽ của Fortuner.

Không gian nội thất nhiều khả năng cũng được nâng cấp toàn diện, tương tự Hilux mới, với cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, gói an toàn Toyota Safety Sense cải tiến, trợ lái điện cho khả năng vận hành linh hoạt hơn và cập nhật phần mềm qua mạng (OTA).

b4dcef-06e43b9969c1496b843f0214be3446aamv2-4.png
Tham khảo nội thất của Toyota Hilux 2026. Ảnh: Toyota

Đây được xem là một trong những bước cải tiến lớn nhất trong lịch sử Fortuner, nhằm khắc phục những hạn chế về công nghệ và tiện nghi trên thế hệ hiện tại.

Fortuner thế hệ mới được kỳ vọng tiếp tục sử dụng khung gầm rời IMV nâng cấp, tương tự Hilux mới. Khi Hilux được cung cấp với loạt tùy chọn động cơ đa dạng gồm diesel, xăng, hybrid 48V, thuần điện hay thậm chí cả pin nhiên liệu hydro, Fortuner nhiều khả năng cũng đi theo chiến lược đa hướng này tại các thị trường quốc tế.

toyota-fortuner-thumb-madewithclipchamp-ezgifcom-optimize.gif
Hình ảnh đồ họa dự đoán thiết kế của Toyota Fortuner thế hệ mới. Ảnh: Poloto

Với việc thử nghiệm đã bắt đầu tại Thái Lan, màn ra mắt toàn cầu của Fortuner thế hệ mới dự kiến diễn ra vào nửa sau của năm 2026. Thông tin chi tiết về mẫu SUV này dự kiến sẽ dần lộ diện trong những tháng tới.

Tại Việt Nam, Toyota Hilux thế hệ mới đã chính thức ra mắt từ tháng 1/2026, khá sớm so với nhiều thị trường quốc tế. Mẫu SUV Fortuner được kỳ vọng cũng sẽ nối tiếp xu hướng này.

Toyota Fortuner hiện được phân phối tại nước ta với 2 biến thể là bản tiêu chuẩn và bản Legender. Mẫu SUV thương hiệu Nhật này hiện có giá bán từ 1,055-1,395 tỷ đồng.

Lê Tuấn
#Toyota Fortuner #toyota #fortuner #suv #hilux #xe nhật #fortuner đời mới

