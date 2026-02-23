Xem trước mẫu xe đàn em của Mercedes G63 sắp ra mắt

TPO - Mercedes-Benz đang phát triển một mẫu SUV off-road cỡ nhỏ, mang đến lựa chọn gọn gàng hơn nhưng vẫn giữ được khả năng vận hành đặc trưng của dòng G-Class.

Hiện chưa có hình ảnh chính thức cũng như thời điểm ra mắt được xác nhận. Tuy nhiên, các tin đồn trong vài tháng gần đây cho thấy mẫu SUV mới có thể trình làng vào năm 2027 - thời điểm Mercedes-Benz dự kiến thực hiện cuộc tái cấu trúc lớn đối với toàn bộ danh mục sản phẩm.

Những hình ảnh chạy thử mới nhất của mẫu SUV mới cho thấy xe đang được thử nghiệm trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt tại châu Âu. Dù vẫn được ngụy trang kỹ lưỡng và phủ thêm các mảng ốp thân xe, nhưng thiết kế tổng thể vẫn lộ rõ.

Nguyên mẫu G-Class cỡ nhỏ chạy thử nghiệm tại châu Âu. Ảnh: Carscoops

Theo đó, xe có kiểu dáng vuông đậm chất G-Class, nhưng được thu gọn khoảng 70% kích thước, đồng thời có một số chi tiết bo tròn mềm mại hơn so với các mẫu G-Class truyền thống.

Phía trước nổi bật với cụm đèn pha tròn đặc trưng, trong đó viền ngoài đóng vai trò đèn báo rẽ. Xe sở hữu vòm bánh vuông vức, nắp ca-pô phẳng và dáng đứng thẳng đặc trưng.

Nguyên mẫu còn được trang bị bộ mâm không đồng bộ và giá nóc. Dù thông tin về hệ truyền động chưa được công bố, việc không xuất hiện ống xả cho thấy đây nhiều khả năng là phiên bản thuần điện.

Bên cạnh đó, nguyên mẫu xe thử nghiệm vẫn có cửa sau mở ngang và hộp bánh dự phòng gắn ngoài. Tuy nhiên với mẫu xe điện G580 EQ, hộp này là nơi chứa cáp sạc thay vì bánh xe.

Theo Motor 1, mẫu G-Class cỡ nhỏ nhìn chung có tỷ lệ tổng thể gọn gàng hơn, chiều dài xe dự kiến dưới 4.500 mm, với phần nhô trước sau ngắn và dáng xe bớt hầm hố.

Điều này cho thấy mẫu SUV mới sẽ hướng nhiều hơn tới nhu cầu đô thị và di chuyển trên đường nhựa, nhưng vẫn duy trì khả năng off-road đặc trưng của dòng G-Class.

Bản dựng dự đoán ngoại hình của Mercedes G-Class cỡ nhỏ. Ảnh: Motor1

Hiện chưa có thông số kỹ thuật chính thức nhưng theo cựu giám đốc công nghệ của Mercedes, mẫu G-Class cỡ nhỏ này sẽ có khung gầm rời bản rút gọn. Ngoài ra, vị này còn hé lộ rằng xe sẽ mang những đặc điểm tương đồng về “hệ thống treo và kích thước mâm" như các đàn anh.

Phiên bản thuần điện dự kiến thừa hưởng nhiều công nghệ từ các mẫu xe điện mới của Mercedes như GLC EV. Ngoài hệ truyền động thuần điện được đồn đoán, các tùy chọn động cơ khách như hybrid, PHEV và thậm chí diesel vẫn đang được để ngỏ.

Nếu được định vị là lựa chọn SUV nhỏ gọn, dễ tiếp cận hơn so với G-Class truyền thống và xếp dưới GLC, giá khởi điểm của mẫu xe mới nhiều khả năng dao động từ 49.000-54.000 USD (khoảng 1,27-1,4 tỷ đồng).

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz hiện phân phối chính hãng hai mẫu G-Class là AMG G63 hiệu suất cao và G580 thuần điện. Trong năm 2026, hãng xe Đức này có kế hoạch ra mắt mẫu G500 và Mercedes-AMG G63 thế hệ mới.