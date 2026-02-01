Cận cảnh Mercedes S-Class bản mới vừa trình làng

TPO - Theo Mercedes, phiên bản mới của dòng sedan hạng sang S-Class là một trong những bản nâng cấp toàn diện nhất từ trước đến nay của hãng xe Đức.

Mercedes-Benz S-Class từ lâu được xem là một biểu tượng của giới xe sang. Dòng sedan đầu bảng này vừa ra mắt phiên bản nâng cáp giữa vòng đời (facelift), tiếp tục trung thành với các yếu tố thiết kế đã làm nên bản sắc suốt nhiều thập kỷ.

Cận cảnh Mercedes S-Class phiên bản mới 2027. Video: Youcar

Phiên bản 2027 vẫn nổi bật với cụm đèn trước đậm chất Mercedes đặt hai bên cụm lưới tản nhiệt mở rộng. Cản trước được tạo hình sắc nét hơn và đặc biệt là các ngôi sao ba cánh xuất hiện dày đặc trên từng nan dọc của lưới tản nhiệt tạo điểm nhấn.

Thiết kế phía sau lấy cảm hứng từ E-Class đời mới cụm đèn hậu họa tiết hình ngôi sao, được nối liền bằng một dải chrome chạy ngang nắp cốp. Các điểm nhấn mạ chrome khác cũng xuất hiện quanh cặp ống xả kép ở phần dưới cản sau.

Nhìn ngang, S-Class vẫn giữ tỷ lệ đặc trưng với khoang kính cao, tối ưu không gian cho cả hành khách phía trước lẫn phía sau, cùng đường mái vuốt mượt liền mạch xuống phần cốp. Bộ mâm tiêu chuẩn 19 inch dạng nan dày hoàn thiện vẻ sang trọng tổng thể.

Bên trong khoang lái, S-Class được nâng cấp theo hướng tinh tế với hệ thống Hyperscreen đa màn hình được bố trí lại. Thay vì một tấm kính liền khối kéo dài, cụm đồng hồ và màn hình trung tâm giờ đây được tách rời hoàn toàn.

Mercedes gọi cấu hình mới này là “Superscreen”, gồm màn hình đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm 14,3 inch và màn hình dành cho hành khách phía trước 12,3 inch. Hệ thống vận hành phiên bản mới nhất của giao diện MBUX, bổ sung các tính năng như AI tạo sinh và tích hợp Google Maps trực tiếp.

Công nghệ cũng được mở rộng cho hàng ghế sau, với hai màn hình 13,1 inch gắn trên lưng ghế trước. Hành khách phía sau có hai điều khiển MBUX có thể tháo rời hoàn toàn, và lần đầu tiên Mercedes cung cấp các ứng dụng gốc như Disney+ và YouTube ngay trong hệ thống MBUX.

Nâng cấp đáng chú ý nhất của S-Class 2027 nằm dưới nắp ca-pô. Phiên bản S580 sử dụng động cơ V8 4.0L hoàn toàn mới, công suất 530 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm. Động cơ được hỗ trợ bởi hệ thống mild-hybrid bổ sung thêm 23 mã lực, từ đó giúp chiếc sedan hạng sang này tăng tốc 0-96 km/h chỉ trong 3,9 giây.

Trong khi đó, bản tiêu chuẩn S500 được trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng mới, cho công suất 442 mã lực và mô-men xoắn 601 Nm, hoặc có thể tăng lên khoảng 640 Nm khi kích hoạt chức năng overtorque. Xe tăng tốc 0-96 km/h trong khoảng 4,3 giây và có tốc độ tối đa giới hạn điện tử ở khoảng 209 km/h.

Mercedes cũng tiếp tục duy trì tùy chọn plug-in hybrid cho năm 2027. Phiên bản S580e kết hợp động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng nâng cấp với mô-tơ điện, cho tổng công suất 576 mã lực - tăng thêm 73 mã lực so với trước và mô-men xoắn 750 Nm. Hãng chưa công bố tầm hoạt động thuần điện mới, nhưng dự kiến sẽ vượt mức khoảng 74 km của phiên bản tiền nhiệm.

Tất cả phiên bản đều sử dụng hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Hệ thống treo khí nén Airmatic là trang bị tiêu chuẩn, trong khi gói E-Active Body Control với giảm chấn thích ứng thông minh vẫn là tùy chọn.

Giá bán của Mercedes-Benz S-Class 2027 hiện chưa được công bố. Tuy nhiên, với việc bản S-Class 2026 đang có giá khởi điểm từ 120.850 USD, phiên bản mới khó có khả năng rẻ hơn.

Các thông tin chi tiết hơn bao gồm giá bán chính thức và thông số đầy đủ, dự kiến sẽ được Mercedes công bố gần thời điểm mở bán vào cuối năm nay.