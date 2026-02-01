Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Clip: Tài xế điều khiển xe tự lái đâm loạn xạ nhiều ô tô đang đỗ

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Video ghi lại cảnh một xe thử nghiệm của Waymo đã đâm nhiều ô tô đang đỗ ven đường tại Los Angeles, Mỹ.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy chiếc xe lao xiên sang dốc cỏ bên đường rồi lại lượn xuống đâm vào loạt ô tô đang đỗ rồi mới dừng lại.

Chiếc xe mất lái này còn được báo cáo là suýt tông trúng những người dân đang đứng bên ngoài một ngôi nhà gần đó.

Vụ tai nạn xảy ra trên con phố hẹp thuộc một khu dân cư ở Los Angeles, Mỹ.

Theo MotorTrend, chiếc ô tô gây tai nạn là xe tự hành đang được thử nghiệm của công ty Waymo. Tuy nhiên, ở thời điểm xảy ra sự cố, xe được điều khiển thủ công bởi một chuyên gia thử nghiệm và không có hành khách bên trong.

Tài xế sau đó đã tự mình ra khỏi xe và không có báo cáo về thương tích liên quan đến sự việc này.

Mặc dù không gây ra thương tích nào nhưng vụ tai nạn đã gây hư hại nhiều ô tô của người dân địa phương.

Waymo đang điều tra nguyên nhân khiến chiếc xe mất kiểm soát. Họ cho biết tài xế, một nhân viên bên thứ 3 làm việc cho một công ty khác, hiện không được phép lái các phương tiện khác trong khi cuộc điều tra đang diễn ra.

Waymo hiện vận hành dịch vụ robotaxi không người lái tại một số khu vực ở California và nhiều nơi khác tại Mỹ, với hồ sơ an toàn được đánh giá cao.

Tuy nhiên, hãng này cũng không ít lần phải triệu hồi phương tiện để cập nhật phần mềm sau khi xe tự lái liên tục gây ra va chạm ngoài ý muốn, hoặc vi phạm luật giao thông.

Lê Tuấn
#xe tự lái #waymo #tai nạn #video giao thông #ô tô đâm

