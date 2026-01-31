VinFast Green đặt lại tiêu chuẩn xe dịch vụ: Trải nghiệm êm ái, lợi nhuận tối ưu

Với khả năng vận hành bền bỉ, không gian tối ưu và tính kinh tế cao, dải sản phẩm VinFast Green gồm Limo Green, Herio Green, Nerio Green và Minio Green được đánh giá là những cỗ máy sinh lời được VinFast đo ni đóng giày cho các bác tài và doanh nghiệp.

Định hình tiêu chuẩn mới cho xe dịch vụ

Trong phân khúc xe chạy dịch vụ, tài xế xe xăng thường phải cân nhắc kỹ cung đường và tải trọng bởi những khối động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, công suất quanh mốc 100–105 mã lực, thường giảm độ ‘vọt’ khi chở đủ tải hoặc gặp cung đường khó. Nhưng với dòng xe điện, đặc biệt là các mẫu xe tối ưu cho dịch vụ vận tải như Limo Green, Herio Green hay Nerio Green, việc tải nặng hay chạy đèo dốc lại trở thành những bài toán dễ giải.

Chuyên gia Việt Anh (kênh Tipcar) lấy ví dụ minh chứng với mẫu xe Limo Green. Theo đó, động cơ điện công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm giúp mẫu xe MPV nhà VinFast đạt lực kéo tức thì. “Limo Green leo dốc hay vượt xe trên cao tốc cực kỳ nhàn nhã ngay cả khi chở đủ 7 người và hành lý. Đây là sự vượt trội về chất vận hành mà xe xăng cùng tầm giá không thể so sánh được”, ông Việt Anh nhận định.

Trong khi đó, các mẫu xe gọn gàng như Herio Green, Minio Green lại được mệnh danh là những “chiến thần phố thị”. Kích thước tối ưu, bán kính quay đầu nhỏ giúp các mẫu xe này vận hành linh hoạt trong những ngõ hẻm chật chội của Hà Nội hay TP.HCM để đón trả khách.

Ngoài chất lượng vận hành “cân” mọi địa hình, VinFast Green còn thiết lập tiêu chuẩn mới cho phân khúc xe dịch vụ bằng những trang bị nhiều tiện nghi, an toàn, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho hành khách.

Đơn cử như mẫu xe Limo Green sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi nhờ trục cơ sở dài tới 2.840 mm. Đặc biệt, xe được trang bị hệ thống treo sau độc lập, trang bị hiếm có trên MPV phổ thông, giúp mang lại cảm giác êm ái, thoải mái cho hành khách trên những chặng đường dài.

“Không gian hàng ghế thứ 3 rộng vô địch. Đặc biệt, xe trang bị dàn lạnh riêng cho hàng ghế cuối, giúp không gian mát lịm, rất hữu dụng với thời tiết nắng nóng ở Việt Nam”, chuyên gia Việt Anh cho biết.

Thêm vào đó, cũng theo chuyên gia Việt Anh, với kết cấu khung gầm chắc chắn, các trang bị an toàn chủ động như chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), giữ cân bằng xe (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS)… cùng 4 túi khí, Limo Green cũng trở thành mẫu xe có nhiều tính năng về an toàn nhất trong phân khúc, giúp tài xế và hành khách thêm an tâm trên mỗi hành trình.

Tối đa hóa lợi nhuận, hoàn vốn thần tốc

Yếu tố then chốt khiến các mẫu xe VinFast Green trở thành “chân ái” của giới tài xế chính là hiệu quả kinh tế cao so với các mẫu xe dịch vụ truyền thống khác.

Với chính sách miễn phí sạc pin tại trạm V-Green đến hết tháng 6/2027, tài xế gần như được hưởng trọn doanh thu trong 18 tháng đầu tiên mà không tốn một đồng chi phí năng lượng. “So với việc ‘đốt’ 3-5 triệu đồng tiền xăng mỗi tháng, việc chạy VinFast Green giúp tài xế tiết kiệm hàng trăm triệu đồng sau vài năm sử dụng”, Kênh 8x review nhận định.

Ngay cả khi phải chi trả tiền sạc, chuyên gia của kênh Cartimes tính toán, chi phí sạc điện cho 100km của xe điện chỉ tương đương 4 lít xăng. “Trên thị trường không có chiếc xe xăng dịch vụ nào có thể đạt được mức tiêu thụ nhiên liệu cho 100km tiết kiệm với con số tối ưu như vậy”, chuyên gia này khẳng định.

Hơn thế nữa, chu kỳ bảo dưỡng lên tới 15.000 km/lần và không có các hạng mục tốn kém như dầu máy, lọc dầu... giúp xe chủ xe tối ưu chi phí cũng như thời gian. Nhiều chuyên gia cho rằng, tổng chi phí 3-4 lần bảo dưỡng của xe điện cũng chỉ bằng một lần xe xăng cùng phân khúc phải vào xưởng.

Đại diện Cartimes đánh giá, chi phí vận hành tối ưu giúp xe dịch vụ Green tăng lợi nhuận thực thu và rút ngắn chu kỳ thu hồi vốn đầu tư. “Trong khi các chủ xe xăng đang đau đầu vì chi phí bảo dưỡng và nhiên liệu, những chủ xe VinFast Green đã kê cao gối ngủ, thậm chí đã hoàn vốn mua đến chiếc xe thứ hai”, chuyên gia này nói thêm.

Có thể nói, các dòng xe VinFast Green không đơn thuần là phương tiện đi lại, mà còn là “cần câu cơm” hiệu quả cho giới tài xế kinh doanh dịch vụ. Khi bài toán năng lượng và bảo dưỡng được “giảm tải”, lợi nhuận được tối ưu, các tài xế chỉ việc tập trung vào trải nghiệm xe, lái an toàn và phục vụ hành khách tốt nhất.