Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Những hãng ô tô đáng tin cậy nhất năm 2026: Bất ngờ nhóm xe sang

Trường Vũ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khảo sát của JD Power cho thấy độ tin cậy ô tô sụt giảm nghiêm trọng khi số lượng sự cố trung bình trên mỗi xe ở mức cao nhất kể từ 2022, trong đó nhóm xe cao cấp ghi nhận tỷ lệ hỏng hóc cao hơn.

Theo kết quả nghiên cứu độ tin cậy của ô tô mới nhất năm 2026 từ công ty phân tích dữ liệu JD Power, số chủ xe gặp sự cố sau ba năm sử dụng đã gia tăng. Trung bình toàn ngành tăng thêm hai lỗi trên mỗi 100 xe, lên mức 204 điểm PP100 (số lỗi trên 100 xe). Chỉ số càng thấp đồng nghĩa với độ tin cậy càng cao.

Lexus tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với chỉ 151 điểm PP100. Trong khi đó, toàn bộ phân khúc xe cao cấp ghi nhận mức trung bình 217 điểm PP100, tăng tám lỗi so với năm trước.

lexus-rx350h-1-1733369958.jpg
Lexus là thương hiệu xe hơi đáng tin cậy nhất năm 2026 theo JD Power.

Nhìn chung, các dòng xe cao cấp hay xe sang có tỷ lệ gặp lỗi cao hơn xe phổ thông, đồng thời khoảng cách giữa hai phân khúc này ngày càng nới rộng trong khảo sát năm 2026.

Ở nhóm xe phổ thông, Buick đạt điểm số tốt nhất với 160 điểm PP100, tiếp theo là Mini (168 điểm) và Chevrolet (178 điểm). Dù có điểm số tương đối khả quan, người dùng nhìn chung vẫn phàn nàn nhiều về khả năng kết nối với smartphone.

JD Power cho biết, các vấn đề liên quan đến kết nối điện thoại, Bluetooth, sạc không dây và ứng dụng chính hãng chiếm gần một nửa tổng số khiếu nại trong nhóm hệ thống giải trí. Ngoài ra, người dùng còn phản ánh về các lỗi ngoại thất, chẳng hạn như tiếng ồn bất thường.

Nếu xét theo mẫu xe, những cái tên được đánh giá cao trong nghiên cứu gồm Toyota Corolla, Toyota Camry, Subaru Crosstrek, Chevrolet Equinox và Ram 1500.

Top 10 thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất

Lexus – 151

Buick – 160

Mini – 168

Cadillac – 175

Chevrolet – 178

Subaru – 181

Porsche – 182

Toyota – 185

Kia – 193

Nissan – 194

Trung bình toàn ngành: 204

Theo nhận định của tạp chí Motor1, khảo sát mới nhất của JD Power cho thấy xu hướng tăng cường trang bị công nghệ không đồng nghĩa với việc trải nghiệm của người dùng được nâng cao.

Các vấn đề về kết nối, hiệu quả sạc không dây kém và tích hợp ứng dụng chưa tốt đang ngày càng nghiêm trọng, trái ngược với kỳ vọng khi công nghệ ngày càng hoàn thiện.

Điều này đặt ra câu hỏi liệu các nhà sản xuất có nên chậm lại, tập trung hoàn thiện những yếu tố cơ bản trước khi tiếp tục bổ sung thêm phần mềm thông minh cho xe hay không.

Trường Vũ
#hãng ô tô đáng tin cậy nhất #thương hiệu ô tô #lexus #xe sang

Cùng chuyên mục