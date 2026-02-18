Nhà thiết kế iPhone hé lộ về xe điện Ferrari

TPO - Ferrari Luce - mẫu xe thuần điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu ngựa chồm, được hé lộ sẽ có thiết kế ngoại thất táo bạo tương xứng với không gian nội thất.

Theo kế hoạch, mẫu xe thuần điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu Ferrari mang tên Luce sẽ được ra mắt vào tháng 5 tới. Ngoại thất của xe được chắp bút bởi LoveFrom - studio thiết kế do Jony Ive sáng lập, hợp tác cùng nhà thiết kế người Australia Marc Newson.

Được biết, Jony Ive chính là người chịu trách nhiệm thiết kế những sản phẩm góp phần làm nên tên tuổi của thương hiệu Apple, bao gồm iPod, iPhone, iPad, iMac, Mac Pro và MacBook. Ông được biết đến như nhân vật dẫn dắt cuộc cách mạng màn hình cảm ứng trên iPhone.

Bản phác họa dự đoán thiết kế xe điện Ferrari Luce. Ảnh: Autocar

Trước đó, Ferrari đã hé lộ một số chi tiết quan trọng như hệ truyền động bốn mô-tơ điện công suất khoảng 1.000 mã lực và khoang nội thất mang phong cách tối giản, đậm tính tương lai.

Ferrari Luce được định vị là mẫu GT bốn cửa, bốn chỗ ngồi, với khoảng sáng gầm tương đương Purosangue. Tuy nhiên, ngoại hình tổng thể vẫn được giữ kín, khi các nguyên mẫu thử nghiệm đều được che chắn kỹ lưỡng.

Chia sẻ với Autocar, Jony Ive cho biết thiết kế nội thất và ngoại thất được phát triển song song nhằm tạo nên một tổng thể thống nhất.

Điều này gợi mở về khả năng ngoại thất của Ferrari Luce có thể sẽ mang phong cách táo bạo nhưng vẫn giữ nét hoài cổ, tương đồng với nội thất đã được công bố.

Jony Ive cho biết mẫu xe vẫn giữ được “tinh thần Ferrari”, nhưng được thể hiện theo cách hoàn toàn mới, dựa trên triết lý tối giản và vẻ đẹp thuần khiết trong thiết kế. Theo ông, hướng tiếp cận này được ủng hộ mạnh mẽ bởi Piero Ferrari - con trai Enzo Ferrari và là cổ đông của hãng.

Dù nhận được sự hậu thuẫn từ ban lãnh đạo, Jony Ive thừa nhận ông vẫn cảm thấy áp lực lớn khi giới thiệu mẫu xe điện đầu tiên của Ferrari. Bởi giá trị biểu tượng của thương hiệu cùng sự kỳ vọng từ giới mộ điệu trên toàn cầu là rất lớn.

Về phần Marc Newson, nhà thiết kế này cho rằng dự án chắp bút cho chiếc Ferrari thuần điện mang đến nhiều thách thức chưa từng có, song cũng mở ra không gian sáng tạo lớn.

Theo ông, nền tảng xe điện giúp đội ngũ thiết kế có thêm tự do về mặt bố cục không gian lẫn ý tưởng tạo hình, từ đó hiện thực hóa những giải pháp thiết kế trước đây khó áp dụng trên xe động cơ đốt trong.

Cả Ive và Newson đều nhấn mạnh yếu tố “tính thống nhất” là cốt lõi trong dự án Ferrari Luce, nhằm tạo ra một sản phẩm có bản sắc rõ nét, xuyên suốt từ khoang nội thất đến dáng vẻ bên ngoài. Dù chưa thể tiết lộ nhiều chi tiết, bộ đôi tin rằng khi toàn bộ thiết kế được công bố, người xem sẽ cảm nhận rõ mạch kết nối xuyên suốt trong từng đường nét.