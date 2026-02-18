Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Nhà thiết kế iPhone hé lộ về xe điện Ferrari

Trường Vũ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ferrari Luce - mẫu xe thuần điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu ngựa chồm, được hé lộ sẽ có thiết kế ngoại thất táo bạo tương xứng với không gian nội thất.

Theo kế hoạch, mẫu xe thuần điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu Ferrari mang tên Luce sẽ được ra mắt vào tháng 5 tới. Ngoại thất của xe được chắp bút bởi LoveFrom - studio thiết kế do Jony Ive sáng lập, hợp tác cùng nhà thiết kế người Australia Marc Newson.

Được biết, Jony Ive chính là người chịu trách nhiệm thiết kế những sản phẩm góp phần làm nên tên tuổi của thương hiệu Apple, bao gồm iPod, iPhone, iPad, iMac, Mac Pro và MacBook. Ông được biết đến như nhân vật dẫn dắt cuộc cách mạng màn hình cảm ứng trên iPhone.

autocar-ferrari-ev-render-2025-dark-yellow.jpg
Bản phác họa dự đoán thiết kế xe điện Ferrari Luce. Ảnh: Autocar

Trước đó, Ferrari đã hé lộ một số chi tiết quan trọng như hệ truyền động bốn mô-tơ điện công suất khoảng 1.000 mã lực và khoang nội thất mang phong cách tối giản, đậm tính tương lai.

Ferrari Luce được định vị là mẫu GT bốn cửa, bốn chỗ ngồi, với khoảng sáng gầm tương đương Purosangue. Tuy nhiên, ngoại hình tổng thể vẫn được giữ kín, khi các nguyên mẫu thử nghiệm đều được che chắn kỹ lưỡng.

Chia sẻ với Autocar, Jony Ive cho biết thiết kế nội thất và ngoại thất được phát triển song song nhằm tạo nên một tổng thể thống nhất.

Điều này gợi mở về khả năng ngoại thất của Ferrari Luce có thể sẽ mang phong cách táo bạo nhưng vẫn giữ nét hoài cổ, tương đồng với nội thất đã được công bố.

ferrari-luce-interior-4-0.jpg

Jony Ive cho biết mẫu xe vẫn giữ được “tinh thần Ferrari”, nhưng được thể hiện theo cách hoàn toàn mới, dựa trên triết lý tối giản và vẻ đẹp thuần khiết trong thiết kế. Theo ông, hướng tiếp cận này được ủng hộ mạnh mẽ bởi Piero Ferrari - con trai Enzo Ferrari và là cổ đông của hãng.

Dù nhận được sự hậu thuẫn từ ban lãnh đạo, Jony Ive thừa nhận ông vẫn cảm thấy áp lực lớn khi giới thiệu mẫu xe điện đầu tiên của Ferrari. Bởi giá trị biểu tượng của thương hiệu cùng sự kỳ vọng từ giới mộ điệu trên toàn cầu là rất lớn.

Về phần Marc Newson, nhà thiết kế này cho rằng dự án chắp bút cho chiếc Ferrari thuần điện mang đến nhiều thách thức chưa từng có, song cũng mở ra không gian sáng tạo lớn.

Theo ông, nền tảng xe điện giúp đội ngũ thiết kế có thêm tự do về mặt bố cục không gian lẫn ý tưởng tạo hình, từ đó hiện thực hóa những giải pháp thiết kế trước đây khó áp dụng trên xe động cơ đốt trong.

Cả Ive và Newson đều nhấn mạnh yếu tố “tính thống nhất” là cốt lõi trong dự án Ferrari Luce, nhằm tạo ra một sản phẩm có bản sắc rõ nét, xuyên suốt từ khoang nội thất đến dáng vẻ bên ngoài. Dù chưa thể tiết lộ nhiều chi tiết, bộ đôi tin rằng khi toàn bộ thiết kế được công bố, người xem sẽ cảm nhận rõ mạch kết nối xuyên suốt trong từng đường nét.

Trường Vũ
#Ferrari #xe điện #iphone #thiết kế xe #ferrari luce

Cùng chuyên mục