Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Hé lộ cập nhật quan trọng sẽ có trên Toyota Land Cruiser mini

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mẫu Toyota Land Cruiser cỡ nhỏ chuẩn bị mở bán trong năm nay và dự kiến sẽ được bổ sung tùy chọn động cơ nhằm đáp ứng quy định khí thải ngày càng chặt.

Toyota Land Cruiser FJ hiện đã được đưa vào dây chuyền sản xuất tại Thái Lan, và những chiếc xe đầu tiên dự kiến giao tới tay khách hàng vào cuối năm nay.

Ở giai đoạn đầu, Land Cruiser FJ chỉ được phân phối với động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 2.7L. Đây là khối máy đã được sử dụng rộng rãi trên nhiều mẫu xe toàn cầu của Toyota như Land Cruiser Prado, Fortuner, Hilux, HiAce và thế hệ trước của Tacoma.

Trên mẫu FJ, động cơ này cho công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian.

Nhưng theo báo giới Nhật Bản, Toyota đang cân nhắc thêm các tùy chọn khác nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe trên toàn cầu.

toyota-land-cruiser-fj-showroom-3.jpg
Toyota Land Cruiser FJ dự kiến sẽ có thêm phiên bản máy dầu. Ảnh: Carscoops

Theo báo cáo mới từ tạp chí Best Car, phiên bản động cơ tiếp theo nhiều khả năng sẽ là máy dầu tăng áp 4 xi-lanh dung tích 2.8L, thừa hưởng từ Land Cruiser 250 và Hilux.

Động cơ này cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn lên tới 500 Nm, gần như gấp đôi so với bản xăng, đồng thời mang lại cải thiện rõ rệt về hiệu suất tổng thể.

Đáng chú ý, động cơ diesel 2.8L đã được chứng minh có thể kết hợp với hệ thống mild-hybrid 48V, dù hiện chưa rõ Land Cruiser FJ có được trang bị cấu hình điện hóa này hay không.

Tuy nhiên, những khách hàng mong đợi phiên bản diesel sẽ cần thêm thời gian chờ đợi, bởi tùy chọn này chỉ dự kiến xuất hiện vào năm 2029.

Khoảng thời gian 3 năm được cho là có chủ đích, nhằm giúp Toyota tích hợp các công nghệ kiểm soát khí thải tiên tiến hơn, đảm bảo FJ đáp ứng tiêu chuẩn môi trường tại các thị trường khó tính như Nhật Bản trong suốt thập kỷ tới. Trong khi đó, động cơ xăng 2.7L vốn đã khá cũ có thể ngày càng khó duy trì khả năng đáp ứng các quy định mới.

2026-toyota-land-cruiser-fj-28-scaled.jpg

Sự xuất hiện của động cơ diesel cũng có thể mở ra thêm nhiều thị trường tiềm năng. Các lãnh đạo Toyota tại Australia từng cho biết Land Cruiser FJ sẽ rất phù hợp với thị trường này nếu được trang bị hệ truyền động đạt chuẩn khí thải Euro 6.

Ở thời điểm hiện tại, Toyota vẫn giữ kín lộ trình sản phẩm, tập trung cho kế hoạch ra mắt tại Nhật Bản vào tháng 5/2026. Tại đây, xe sẽ chỉ có một phiên bản VX, nổi bật với đồ họa đèn LED hình chữ nhật cùng danh sách trang bị tiêu chuẩn phong phú.

Sau đó, Toyota Land Cruiser FJ sẽ được phân phối rộng rãi tại Đông Nam Á, Trung Đông, Nam Mỹ và châu Phi. Việt Nam cũng là điểm đến của mẫu SUV off-road cỡ nhỏ này, được hãng hé lộ sẽ ra mắt khoảng giữa năm 2026.

Lê Tuấn
#Toyota Land Cruiser Fj #toyota #land cruiser #suv #xe nhật #land cruiser mini #land cruiser cỡ nhỏ

Cùng chuyên mục