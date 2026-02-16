Hé lộ cập nhật quan trọng sẽ có trên Toyota Land Cruiser mini

TPO - Mẫu Toyota Land Cruiser cỡ nhỏ chuẩn bị mở bán trong năm nay và dự kiến sẽ được bổ sung tùy chọn động cơ nhằm đáp ứng quy định khí thải ngày càng chặt.

Toyota Land Cruiser FJ hiện đã được đưa vào dây chuyền sản xuất tại Thái Lan, và những chiếc xe đầu tiên dự kiến giao tới tay khách hàng vào cuối năm nay.

Ở giai đoạn đầu, Land Cruiser FJ chỉ được phân phối với động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 2.7L. Đây là khối máy đã được sử dụng rộng rãi trên nhiều mẫu xe toàn cầu của Toyota như Land Cruiser Prado, Fortuner, Hilux, HiAce và thế hệ trước của Tacoma.

Trên mẫu FJ, động cơ này cho công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian.

Nhưng theo báo giới Nhật Bản, Toyota đang cân nhắc thêm các tùy chọn khác nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe trên toàn cầu.

Toyota Land Cruiser FJ dự kiến sẽ có thêm phiên bản máy dầu. Ảnh: Carscoops

Theo báo cáo mới từ tạp chí Best Car, phiên bản động cơ tiếp theo nhiều khả năng sẽ là máy dầu tăng áp 4 xi-lanh dung tích 2.8L, thừa hưởng từ Land Cruiser 250 và Hilux.

Động cơ này cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn lên tới 500 Nm, gần như gấp đôi so với bản xăng, đồng thời mang lại cải thiện rõ rệt về hiệu suất tổng thể.

Đáng chú ý, động cơ diesel 2.8L đã được chứng minh có thể kết hợp với hệ thống mild-hybrid 48V, dù hiện chưa rõ Land Cruiser FJ có được trang bị cấu hình điện hóa này hay không.

Tuy nhiên, những khách hàng mong đợi phiên bản diesel sẽ cần thêm thời gian chờ đợi, bởi tùy chọn này chỉ dự kiến xuất hiện vào năm 2029.

Khoảng thời gian 3 năm được cho là có chủ đích, nhằm giúp Toyota tích hợp các công nghệ kiểm soát khí thải tiên tiến hơn, đảm bảo FJ đáp ứng tiêu chuẩn môi trường tại các thị trường khó tính như Nhật Bản trong suốt thập kỷ tới. Trong khi đó, động cơ xăng 2.7L vốn đã khá cũ có thể ngày càng khó duy trì khả năng đáp ứng các quy định mới.

Sự xuất hiện của động cơ diesel cũng có thể mở ra thêm nhiều thị trường tiềm năng. Các lãnh đạo Toyota tại Australia từng cho biết Land Cruiser FJ sẽ rất phù hợp với thị trường này nếu được trang bị hệ truyền động đạt chuẩn khí thải Euro 6.

Ở thời điểm hiện tại, Toyota vẫn giữ kín lộ trình sản phẩm, tập trung cho kế hoạch ra mắt tại Nhật Bản vào tháng 5/2026. Tại đây, xe sẽ chỉ có một phiên bản VX, nổi bật với đồ họa đèn LED hình chữ nhật cùng danh sách trang bị tiêu chuẩn phong phú.

Sau đó, Toyota Land Cruiser FJ sẽ được phân phối rộng rãi tại Đông Nam Á, Trung Đông, Nam Mỹ và châu Phi. Việt Nam cũng là điểm đến của mẫu SUV off-road cỡ nhỏ này, được hãng hé lộ sẽ ra mắt khoảng giữa năm 2026.