Khám phá xe điện cỡ nhỏ sắp ra mắt của Honda

TPO - Sau khi trưng bày nguyên mẫu tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025, Honda mới đây đã hé lộ phiên bản sản xuất của Super-One, chuẩn bị cho màn ra mắt chính thức tại thị trường nội địa.

Không đơn thuần là bản nâng cấp nhẹ từ N-One e:, Honda Super-One được định vị như một mẫu hatchback thể thao cỡ nhỏ dành cho đô thị. Xe có phần thân mở rộng hơn, khung gầm cải tiến và hệ truyền động điện đi kèm hệ thống âm thanh mô phỏng tiếng động cơ, mang lại cảm giác lái gần với xe xăng truyền thống.

Về thiết kế, Super-One nổi bật với cản trước và sau được tái thiết kế, tích hợp các hốc gió, vòm bánh xe mở rộng, cánh gió nóc. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 15 inch sơn đen mờ Berlina Black, đi kèm lốp Yokohama bản rộng.

Honda Super-One có kích thước dài 3.589 mm, rộng 1.573 mm và cao 1.616 mm, lớn hơn đáng kể so với N-One e:, trong khi chiều dài cơ sở 2.520 mm vẫn giữ nguyên.

Honda bổ sung cho Super-One màu sơn độc quyền Boost Violet Pearl, lấy cảm hứng từ tia sét, bên cạnh các tùy chọn quen thuộc như trắng, đen, vàng và xám, đi kèm cấu hình sơn đơn sắc hoặc hai tông màu.

Khoang nội thất cơ bản giữ nguyên bố cục từ N-One e: nhưng được tinh chỉnh với ghế ngồi ôm sát hơn, điểm nhấn màu tím và giao diện đồ họa riêng cho bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch. Khi kích hoạt chế độ Boost, màn hình sẽ hiển thị vòng tua mô phỏng.

Đáng chú ý, hệ thống Active Sound Control kết hợp cùng dàn âm thanh Bose 8 loa có khả năng tái tạo tiếng gầm động cơ và cảm giác sang số, tăng tính thể thao khi vận hành. Trang bị tiêu chuẩn gồm màn hình trung tâm 9 inch, ghế và vô-lăng sưởi, cùng đầy đủ các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến của Honda.

Super-One sử dụng động cơ điện đặt phía trước. Dù chưa công bố thông số chính thức, Honda từng tiết lộ tại Singapore Motor Show hồi tháng 1 rằng công suất đạt khoảng 94 mã lực ở chế độ Boost, cao hơn đáng kể so với mức 63 mã lực của N-One e:, nhưng vẫn thấp hơn Honda e đã ngừng sản xuất.

Với kích thước và sức mạnh gia tăng, Super-One được xếp vào nhóm xe du lịch thay vì kei car. Hãng hiện chưa công bố dung lượng pin và tầm hoạt động, song N-One e: đang sử dụng bộ pin 29,6 kWh.

Bên cạnh đó, mẫu xe điện thể thao cỡ nhỏ này còn được trang bị hệ thống khung gầm tinh chỉnh riêng, hạ thấp gầm và mở độ rộng trục bánh nhằm cải thiện khả năng xử lý.

Theo truyền thông Nhật Bản, Honda Super-One dự kiến có giá từ 3-3,5 triệu yên (khoảng 509-609 triệu đồng). Sau khi ra mắt tại quê nhà, mẫu xe này sẽ tiếp tục được phân phối tại nhiều thị trường khác như Anh, châu Âu, Australia, New Zealand và một số quốc gia châu Á.