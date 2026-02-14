Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Các hãng xe máy điện vào đà tăng tốc

Lê Tuấn
TPO - Không chỉ các ‘ông lớn’ đã chi phối thị phần, những hãng nước ngoài như Yadea cũng đang tăng tốc nhằm mở rộng sự hiện diện tại thị trường Việt Nam.

Theo lộ trình của Hà Nội và TP.HCM, việc thí điểm các vùng phát thải thấp (LEZ) sẽ được thực hiện trong năm 2026 và 2027. Trong bối cảnh đó, xe máy điện trở thành lựa chọn tối ưu để đáp ứng nhu cầu di chuyển cho người dân và được dự báo sẽ tăng mạnh doanh số trong năm 2026.

Nắm bắt xu hướng này, các doanh nghiệp xe máy điện tại Việt Nam đã và đang có kế hoạch mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường, trong đó bao gồm Yadea.

Hãng xe Trung Quốc này có mặt tại nước ta từ năm 2019 và chuẩn bị khánh thành nhà máy sản xuất xe máy điện mới tại Bắc Ninh. Cơ sở với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 100 triệu USD, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển chuỗi cung ứng của Yadea tại Việt Nam và khu vực.

Hãng cho biết nhà máy mới sẽ tập trung vào sản xuất và lắp ráp xe máy điện, đồng thời hướng tới nội địa hóa một phần linh kiện trong tương lai. Công suất cụ thể chưa được công bố, nhưng hãng này kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động địa phương và mở rộng hiện diện sản xuất tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Yadea sẽ giới thiệu mẫu xe điện mới mang tên Osta tại thị trường Việt Nam vào tháng 3. Đây được định vị là mẫu xe máy điện thuộc phân khúc cao cấp, bổ sung vào dải sản phẩm của hãng.

Xe máy điện Yadea Osta sẽ ra mắt thị trường vào tháng 3.

Động thái đầu tư nhà máy và mở rộng danh mục sản phẩm của hãng này diễn ra trong bối cảnh phân khúc xe máy điện ngày càng cạnh tranh, với sự hiện diện của nhiều thương hiệu nội địa và quốc tế. Người tiêu dùng theo đó có nhiều sự lựa chọn xe máy điện, kéo theo những đòi hỏi khắt khe hơn về chất lượng chung, độ bền thay vì chỉ so sánh giá bán giữa các thương hiệu.

Trước đó, các thương hiệu lớn như VinFastHonda cũng lần lượt giới thiệu các mẫu xe máy điện cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu về chất lượng ngày càng cao của người dùng trong nước.

Việc các hãng xe máy đồng loạt tăng tốc dưới tác động của chính sách giảm phát thải sẽ là động lực thúc đẩy doanh số xe máy điện trong thời gian tới.

Ở chiều ngược lại, nhóm xe máy xăng đang có xu hướng chậm lại. Tính trong cả năm 2025, doanh số của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (Honda, Piaggio, Suzuki, SYM và Yamaha) đạt khoảng 2,6 triệu xe, giảm 1,5% so với năm trước.

Lê Tuấn
#xe máy điện #Yadea #vinfast #honda #thị trường xe máy điện

