Làm chủ tay lái trên hành trình đoàn viên

Tết Nguyên đán luôn là thời điểm được mong chờ nhất trong năm - khi hàng triệu người Việt Nam lên đường trở về quê hương, đoàn tụ bên gia đình sau một năm mưu sinh vất vả. Tuy nhiên, cũng chính vào dịp này, áp lực giao thông tăng cao đột biến do lưu lượng phương tiện dồn về các tuyến quốc lộ, cao tốc và cửa ngõ đô thị. Trong đó có không ít xe gia đình du xuân, người lái không thường xuyên đi đường dài, không quen cung đường, dễ mệt mỏi và chủ quan.

Làm sao để hành trình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 thật sự trọn vẹn, an toàn và không trở thành nỗi lo? Câu trả lời nằm ở những thói quen rất nhỏ nhưng tạo ra hiệu quả lớn: Bảo đảm hoạt động của phương tiện - lái xe tỉnh táo - ứng xử văn minh.

Áp lực giao thông ngày Tết: Không thể chủ quan

Theo thống kê các năm gần đây, số vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết thường tăng so với ngày thường, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ, cao tốc và đường cửa ngõ các thành phố lớn. Nguyên nhân phổ biến đến từ mật độ phương tiện tăng cao, người điều khiển mệt mỏi vì di chuyển đường dài, không phải là lái xe chuyên nghiệp, không quen đặc điểm giao thông của cung đường đi qua, chủ quan điều khiển xe hoặc thiếu chú ý quan sát. Thậm chí có trường hợp sử dụng rượu bia, phóng nhanh vượt ẩu.

Bên cạnh đó, thời điểm cận Tết và sau Tết thường xuất hiện thời tiết bất lợi như sương mù, mưa phùn, đường trơn trượt ở khu vực phía Bắc. Trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, chỉ một thao tác thiếu chính xác cũng có thể dẫn tới va chạm, nhất là khi người lái đang căng thẳng vì đông xe hoặc cố chạy cho “kịp giờ”.

Vì vậy, hành trình Tết không chỉ đông hơn mà còn “khó” hơn. Và điều nguy hiểm nhất lại thường đến từ tâm lý chủ quan: nghĩ rằng mình chỉ đi một đoạn ngắn, chỉ lái “quen tay”, hoặc “về cho kịp Tết”.

Quốc lộ 13 - cửa ngõ phía Đông Bắc TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Tiền phong

Chuẩn bị kỹ trước khi lên đường

Một hành trình an toàn luôn bắt đầu từ khâu chuẩn bị. Trước khi xuất phát, người dân nên dành thời gian kiểm tra kỹ tình trạng phương tiện, đặc biệt là những bộ phận liên quan trực tiếp đến an toàn như phanh, lốp, đèn chiếu sáng, gạt mưa, còi và mức nhiên liệu. Đây là những chi tiết tưởng nhỏ nhưng có thể quyết định khả năng xử lý tình huống trên đường, nhất là khi di chuyển trong điều kiện đông xe, tầm nhìn hạn chế hoặc thời tiết bất lợi.

Với ô-tô, việc bảo dưỡng định kỳ càng cần được thực hiện nghiêm túc trước kỳ nghỉ Tết. Bên cạnh đó, xe nên được trang bị đầy đủ dụng cụ khẩn cấp như lốp dự phòng, kích nâng, đèn cảnh báo… để chủ động ứng phó khi gặp sự cố giữa đường, tránh bị động trong những thời điểm khó tìm điểm hỗ trợ, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ hoặc cao tốc đông đúc.

Không kém phần quan trọng là khâu lên kế hoạch lộ trình. Người dân nên tìm hiểu trước cung đường sẽ đi qua, cập nhật tình hình giao thông và lựa chọn khung giờ di chuyển hợp lý. Việc tránh các thời điểm cao điểm như chiều 28–29 Tết hoặc mùng 4–5 Tết khi dòng người quay trở lại thành phố sẽ giúp giảm nguy cơ ùn tắc, hạn chế mệt mỏi và giảm áp lực tâm lý cho người lái. Chuẩn bị sẵn phương án thay thế trong trường hợp xảy ra ùn tắc cũng là cách để hành trình chủ động hơn, tránh căng thẳng, nóng vội - nguyên nhân dễ dẫn đến những quyết định thiếu an toàn.

Mua bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới là một trong những yếu tố góp phần điều chỉnh hành vi người lái xe theo hướng an toàn hơn. Ảnh. Reddit

Ngoài ra, người tham gia giao thông nên hạn chế di chuyển vào ban đêm trên những cung đường lạ (trừ khi trong nội thành). Với các chuyến đi dài, việc sắp xếp thời gian nghỉ hợp lý, chia chặng và giữ sức cũng là một phần chuẩn bị quan trọng không kém việc kiểm tra xe. Bởi chỉ khi người lái đủ tỉnh táo và phương tiện đủ an toàn, hành trình đoàn viên mới thực sự trọn vẹn.

Đã uống rượu bia thì không lái xe

Rượu bia vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trong dịp Tết. Những buổi tất niên, liên hoan, chúc Tết dễ khiến nhiều người chủ quan, cho rằng “chỉ uống một chút”. Tuy nhiên, chỉ một lượng nhỏ cồn cũng có thể làm giảm khả năng phản xạ, phán đoán tình huống khi lái xe.

Thông điệp “Đã uống rượu bia - không lái xe” cần được mỗi người tự giác thực hiện như một nguyên tắc không thỏa hiệp. Thay vì điều khiển phương tiện, người dân nên sử dụng taxi, xe công nghệ hoặc nhờ người không uống rượu bia đưa về. Một quyết định đúng lúc có thể bảo vệ tính mạng của chính mình và người khác.

Cùng với đó, trong dòng người hối hả ngày Tết, người tham gia giao thông cần tránh tâm lý nóng vội. Việc bám sát xe phía trước, vượt ẩu hoặc lấn làn tiềm ẩn nguy cơ va chạm, nhất là trên cao tốc hoặc đường đông phương tiện. Hãy tuân thủ tốc độ cho phép, giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ tại các nút giao và tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang lái xe.

Với những chuyến đi dài, nên nghỉ ngơi sau khoảng 4 giờ điều khiển xe để tránh buồn ngủ, mệt mỏi – nguyên nhân thầm lặng nhưng cực kỳ nguy hiểm. Một mẹo dễ nhớ: khoảng cách giữa các xe không ngắn hơn 1/2 tốc độ xe. Thí dụ xe ô-tô chạy 80 km/h thì cách xe trước tối thiểu khoảng 50m.

Tết là để sum vầy, để trở về trong niềm vui và bình an. Đừng để hành trình về quê hay quay lại thành phố sau Tết trở thành nỗi lo. Khi mỗi người ý thức hơn, hành trình Tết 2026 sẽ thực sự là hành trình của yêu thương và an toàn.