Chở đào Tết trên nóc ô tô: Lưu ý để đảm bảo an toàn và không sai luật

TPO - Vào dịp Tết, nhiều tài xế chằng buộc cành đào, cây quất hay đồ đạc, hành lý trên nóc ô tô để mang đi xa. Tuy vậy, việc lắp giá để đồ, chằng buộc thế nào cho đúng quy định, bảo đảm an toàn và tránh bị xử phạt vẫn là vấn đề khiến không ít người băn khoăn.

Mỗi dịp năm hết Tết đến, không khó có thể bắt gặp cảnh người dân chằng buộc lên nóc ô tô những cành đào, cây quất để mang về nhà. Tuy nhiên, việc chở đồ này nếu không được thực hiện đúng cách tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn và có thể khiến tài xế bị CSGT xử phạt.

Chở đào, quất trên ô tô con có bị phạt không?

Theo tìm hiểu, Thông tư 39/2024/TT-BGTVT quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích trên đường bộ (Thông tư 39) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 đã có quy định rõ về việc chở đồ trên nóc xe.

Cụ thể, Điều 17 Thông tư 39 quy định về chiều rộng và chiều dài xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ như sau:

- Chiều rộng xếp hàng hóa cho phép trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là chiều rộng của thùng xe theo thiết kế được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe.

- Chiều dài xếp hàng hóa cho phép trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không được lớn hơn 1,1 lần chiều dài toàn bộ của xe theo thiết kế được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe và không lớn hơn 20 m.

- Ô tô chở người không được phép xếp hàng hóa, hành lý nhô ra quá kích thước bao ngoài của xe và không được xếp hàng hóa, hành lý trên nóc xe (trừ trường hợp có thiết kế được cơ quan đăng kiểm chứng nhận) để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo quy định trên, việc chở bất cứ đồ đạc gì như thùng hàng, vali hay cành đào, cây quất... trên nóc xe ô tô là không được phép. Trừ trường hợp chiếc xe đó lắp giá nóc chở hàng và được cơ quan đăng kiểm chứng nhận.

Không ít tài xế chằng buộc cành đào trên nóc xe để chở vê nhà ăn Tết. Ảnh: Trọng Tài

Khi đó, phương tiện lưu thông phải đảm bảo hàng hóa được xếp đặt, chằng buộc chắc chắn, không gây nguy hiểm cho người và phương tiện xung quanh; hàng không được vượt quá kích thước cho phép của xe, không che khuất tầm nhìn của lái xe, đèn tín hiệu hay biển số.

Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người và các loại xe tương tự xe ô tô chở hành khách vi phạm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông có nêu rõ mức phạt đối với hành vi này.

Cụ thể, khi người điều khiển ô tô "sắp xếp, chằng buộc hành lý, hàng hóa không bảo đảm an toàn; để rơi hành lý, hàng hóa trên xe xuống đường; để hàng hóa trong khoang chở hành khách; chở hành lý, hàng hóa vượt quá kích thước bao ngoài của xe"... sẽ bị xử phạt tiền từ 600-800 nghìn đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên GPLX.

Cách chở đồ trên xe đảm bảo an toàn

Ngoài nguy cơ bị xử phạt theo quy định, các chuyên gia giao thông cho rằng việc buộc cành đào, cây cảnh hoặc nhiều đồ đạc trên nóc ô tô còn tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn.

Bởi việc đặt quá nhiều đồ trên nóc xe sẽ làm tăng chiều cao tổng thể, trọng tâm xe sẽ cao hơn, khiến xe kém ổn định hơn khi vào cua, phanh gấp hoặc gặp gió ngang. Trong một số trường hợp, dây chằng cũng có thể bị bung, dẫn tới rơi vãi đồ đạc xuống đường gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh.

Bên cạnh đó, nóc xe không được thiết kế để chịu tải trọng lớn. Việc chằng buộc không đúng kỹ thuật dễ khiến bề mặt sơn bị trầy xước, móp méo, thậm chí biến dạng khung xe.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo tài xế nên ưu tiên đặt cành đào, cây cảnh trong khoang hành lý hoặc sử dụng các dòng xe có thùng chở hàng như bán tải để đảm bảo an toàn.

Việc chở đồ trên nóc chỉ nên áp dụng khi không còn không gian bên trong xe. Khi đó, tài xế cần sử dụng giá nóc chuyên dụng, dây chằng đạt chuẩn để buộc chặt đồ đạc.

Nếu là giá nóc gắn thêm thay vì có sẵn theo xe từ nhà sản xuất, tài xế phải thực hiện đầy đủ thủ tục chứng nhận cải tạo, kiểm định theo quy định.

Đồ đạc được buộc trên giá nóc không được vượt quá chiều rộng thân xe, không nhô ra quá mức ở phía trước hoặc phía sau. Lưu ý giá nóc chỉ nên ưu tiên để chở những đồ nhẹ, gọn gàng, hạn chế chở các vật cồng kềnh hoặc có cạnh sắc.

Ngoài ra, việc chở thêm đồ trên nóc chắc chắn sẽ làm tăng tổng trọng lượng của xe. Điều này đòi hỏi tài xế phải chú ý duy trì tốc độ vừa phải, điều chỉnh quãng đường phanh, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn với xe phía trước và hạn chế phanh gấp hay đánh lái đột ngột.