VinFast ZGoo chinh phục phái đẹp vì nhỏ gọn, tiện dụng, công nghệ xịn

Với thiết kế đa dụng, nhiều tiện ích, cốp rộng, VinFast ZGoo là món quà không thể tuyệt vời hơn dành cho phái đẹp trong mùa Valentine.

Trợ thủ đắc lực của phái đẹp

Với phụ nữ, dù là nhân viên văn phòng hay người nội trợ, chiếc xe máy không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là nơi chứa đựng cả một “thế giới” di động mỗi khi ra đường. Và VinFast ZGoo là mẫu xe có thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu này.

Sở hữu thiết kế tối ưu với phần cốp rộng rãi, dung tích 14 lít, VinFast ZGoo có khả năng chứa được cả mũ bảo hiểm, túi xách cùng với một số vật dụng khác.

“Xe có nhiều khu vực để đồ khác nhau, như hộc phía trước, móc treo, sàn để chân rộng có thể để balo, túi xách và không gian dưới yên xe có thể chứa thêm nhiều đồ vật cá nhân khác”, reviewer Khánh Phan (kênh YouTube Autodaily) đánh giá.

Bên cạnh đó, kích thước tổng thể nhỏ gọn và trọng tâm thấp giúp việc dắt xe, quay đầu trong những con ngõ nhỏ hay bãi gửi xe chật hẹp trở nên nhẹ nhàng, đặc biệt với phái yếu.

“Sau khi lái thử, xe cho cảm giác rất bốc, hơn hẳn xe máy xăng trước đây tôi từng chạy. Dừng chờ đèn đỏ, chỉ vặn nhẹ ga là xe đã vọt đi. Chạy trong phố thì cực kỳ tiện nhờ kích thước nhỏ, len lỏi nhanh mà còn không ồn ào”, chị Phương Thảo (Phú Thọ) ấn tượng về khả năng vận hành của VinFast ZGoo.

Chuẩn mực an toàn mới với công nghệ pin LFP

VinFast ZGoo được trang bị công nghệ pin LFP (Lithium Ferrous Phosphate) - loại pin xe điện được đánh giá cao về độ an toàn và ổn định nhiệt.

Theo reviewer Phạm Ngọc Hải (Otofun), vì ZGoo không sử dụng ắc quy chì nên xe nhẹ hơn và ít rủi ro cháy nổ so với các mẫu xe điện dành cho học sinh vốn được bày bán tràn lan trước đây. Ngoài ra, tuổi thọ của pin LFP cũng rất cao, giúp xe vận hành bền bỉ suốt những năm tháng cấp 3 hay đại học mà không lo tình trạng chai pin. Thêm vào đó, anh Hải cũng cho rằng chất lượng sản xuất và lắp ráp của mẫu xe máy điện này cũng là một điểm cộng lớn.

“Mẫu ZGoo hoàn thiện tốt bất ngờ, từ dàn nhựa, da yên, nút bấm tanh tách... điều này cho thấy yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn cực cao của nhà sản xuất”, anh Hải đánh giá.

VinFast hiện còn đảm bảo chất lượng tối đa cho khách hàng mua xe máy điện với chính sách bảo hành dài nhất trên thị trường Việt Nam, lên tới 6 năm với tổng thể xe và 8 năm đối với riêng pin điện LFP, không giới hạn quãng đường sử dụng.

Với giá niêm yết 15,9 triệu đồng, mẫu xe này càng trở nên hấp dẫn khi VinFast đang triển khai loạt ưu đãi mạnh mẽ. Trong năm 2026, người mua xe ZGoo sẽ nhận được mức ưu đãi 6% trên giá trị xe nhờ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe). Ngoài ra, người mua cũng có thể chủ động trả góp xe với mức lãi suất ưu đãi và 0 đồng vốn đối ứng.

Đặc biệt, nhân dịp Tết đến xuân về, VinFast triển khai chương trình “Nhân đôi lộc Tết - Mua xe trúng xe” dành cho tất cả khách hàng mua xe máy điện đến 31/3/2026. Khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng 26 ô tô điện VF 3 và 1.000 xe máy điện Evo Grand, với tổng trị giá lên tới trên 30 tỷ đồng.

Hội tụ thiết kế đẹp, tiện dụng và công nghệ pin an toàn, ZGoo được xem là mẫu xe “quốc dân” đúng nghĩa, đồng thời là món quà ý nghĩa cánh mày râu có thể dành cho chị em trong mùa Valentine.