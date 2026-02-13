Hà Nội: Dịch vụ rửa xe 'hốt bạc' dịp Tết

TPO - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, hàng loạt gara rửa xe tại Hà Nội rơi vào cảnh quá tải khi người dân đổ xô đi “tút tát” phương tiện trước kỳ nghỉ dài ngày. Giá dịch vụ tăng gần gấp 3 lần so với ngày thường khiến nhiều người “giật mình”, song vẫn chấp nhận móc hầu bao để xe sạch đẹp đón năm mới.

Trong những ngày cận Tết Nguyên đán, thị trường dịch vụ rửa xe tại Hà Nội bước vào cao điểm. Khảo sát của phóng viên tại các gara trên địa bàn phường Định Công, phường Hoàng Liệt (Hà Nội) cho thấy, nhiều cửa hàng luôn trong tình trạng kín chỗ từ sáng sớm, xe xếp hàng dài chờ đến lượt.

Tại một gara trong khu đô thị Đại Kim (phường Định Công), mới hơn 6 giờ sáng 26 tháng Chạp nhưng sân đã chật kín ô tô. Nhân viên liên tục điều phối, khách đến sau buộc phải chờ 1-2 tiếng mới tới lượt.

Các xe xếp hàng từ sớm để chờ tới lượt được rửa, dọn vệ sinh.

“Những ngày này, trung bình mỗi ngày cửa hàng rửa cả trăm xe, gấp 3-4 lần ngày thường. Từ hôm nay (26 tháng Chạp) đến hết mùng 3 Tết, chúng tôi điều chỉnh giá dịch vụ, sau đó sẽ hạ dần”, một nhân viên tại gara cho biết. Theo ghi nhận, giá rửa xe ô tô 5 chỗ ngày thường khoảng 70.000 đồng/lượt, xe 7 chỗ 90.000 đồng/lượt. Tuy nhiên, dịp cao điểm Tết, mức giá tăng gần gấp 3 lần, phổ biến 200.000-250.000 đồng/xe, tùy dòng xe.

Với số lượng cả trăm xe/ngày, nhiều cửa hàng thu về hàng chục triệu đồng mỗi ngày, trở thành “mùa hốt bạc” ngắn ngủi nhưng sôi động nhất trong năm. Dù giá tăng mạnh, lượng khách không hề giảm.

Anh Nguyễn Thịnh (trú tại phường Hoàng Liệt) cho hay: “Biết là Tết giá cao nhưng vẫn phải rửa. Cả năm mới có dịp về quê, chở gia đình đi lại nhiều, xe bẩn quá cũng không yên tâm. Nghe báo giá 250.000 đồng cho xe 7 chỗ tôi cũng giật mình, nhưng thôi Tết mà”.

Một cửa hàng công khai báo giá dịch vụ rửa xe ngày Tết.

Tương tự, chị Lê Trang (Định Công) chia sẻ, năm ngoái giá đã tăng nhưng năm nay còn cao hơn. “Ngày thường 70.000 đồng, giờ hơn 200.000 đồng, gần gấp 3 lần. So với công sức và việc họ làm xuyên Tết thì mình cũng thông cảm. Quan trọng là làm sạch sẽ, nhanh gọn”, chị nói.

Với tâm lý “xe sạch đón Tết”, nhiều người coi đây là khoản chi tiêu tất yếu, dù mức giá có tăng mạnh so với ngày thường. Dự báo, trong 3 ngày 27- 28-29 tháng Chạp, lượng xe đổ về các gara sẽ còn tăng cao hơn nữa.

Một số chủ gara lý giải, dịp cận Tết chi phí nhân công tăng do phải trả lương cao hơn để giữ chân thợ làm việc xuyên kỳ nghỉ. Bên cạnh đó, lượng khách dồn dập trong thời gian ngắn khiến cửa hàng phải tăng ca liên tục, phát sinh thêm chi phí vận hành...

Thực tế, câu chuyện tăng giá rửa, chăm sóc xe hơi mỗi dịp cuối năm, đặc biệt những ngày cận Tết không phải là chuyện lạ. Mức tăng sẽ tùy thuộc vào từng đơn vị cung cấp dịch vụ, có những cơ sở tăng giá phù hợp, phụ thu không quá cao.

Tuy nhiên cũng có những cơ sở tăng gấp nhiều lần trong bối cảnh nhu cầu rửa, vệ sinh ô tô của người dùng tăng cao những dịp này. Bên cạnh đó, một số cửa hàng khác giữ nguyên giá nhưng chỉ làm việc tới 26-27 tháng Chạp.