Cái tên vượt qua Volvo ở xếp hạng hãng xe an toàn nhất

TPO - Mazda vừa vươn lên trở thành thương hiệu được đánh giá cao nhất trong bảng xếp hạng xe an toàn do tạp chí nổi tiếng Consumer Reports công bố.

Kết quả xếp hạng được đưa ra sau khi tạp chí Consumer Reports (CR) thực hiện bài đánh giá toàn diện về mức độ an toàn của các mẫu xe ô tô hiện đại. Các tiêu chí bao gồm khả năng bảo vệ khi va chạm, khả năng xử lý trong tình huống khẩn cấp, các công nghệ hỗ trợ lái tiêu chuẩn và mức độ thân thiện của hệ thống điều khiển trong khoang nội thất.

Kết quả cho thấy Mazda vượt qua toàn bộ các đối thủ, trong đó có cả những thương hiệu cao cấp vốn gắn liền với danh tiếng an toàn như Volvo.

Mazda được CR vinh danh là hãng xe an toàn nhất. Ảnh: Auto Blog

CR lưu ý rằng các mẫu xe nặng từ 2.500 pound (1.134 kg) trở lên có lợi thế về điểm số do có khả năng chịu lực va chạm tốt hơn. Mazda vẫn đạt điểm số tổng cao dù sở hữu mẫu xe MX-5 Miata nhỏ và nhẹ, cho thấy hiệu quả tổng thể trong triết lý thiết kế an toàn.

Tuy vậy, giới chuyên gia cũng đặt câu hỏi rằng liệu điều này có tiếp tục được duy trì trên CX-5 thế hệ mới sắp ra mắt hay không, khi đây là mẫu Mazda đầu tiên tại Mỹ áp dụng giao diện nội thất với nhiều màn hình hơn - yếu tố từng khiến CR chỉ trích Volvo và Tesla.

Volvo là hãng xe từ lâu đã được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng an toàn. Ảnh: CR

Theo CR, khái niệm an toàn ô tô ngày nay không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ hành khách khi xảy ra tai nạn, mà còn bao gồm nhiều yếu tố khác nhằm phòng tránh rủi ro ngay từ đầu. Vì vậy, tổ chức này xây dựng hệ thống đánh giá Safety Verdict mới với nhiều cấp độ khác nhau.

Ở cấp độ cao nhất, các chuyên gia của CR đặc biệt chú trọng tới mức độ gây xao nhãng của hệ thống giải trí, việc trang bị tiêu chuẩn các công nghệ như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cùng với kết quả thử nghiệm va chạm bên hông và va chạm phía trước mức độ trung bình.

Đây cũng là lý do khiến hai ông lớn là Tesla và Volvo dù được đánh giá cao trong các bài kiểm tra va chạm, song lại bị mất điểm vì hệ thống điều khiển nội thất gây mất tập trung.

Trở lại với Mazda, trong nhiều năm qua, hãng này đã tạo dấu ấn rõ nét với triết lý an toàn lấy con người làm trung tâm, giúp hãng giành gần như trọn bộ danh hiệu Top Safety Pick+ của Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ Mỹ (IIHS). Trong đó, những mẫu xe như CX-70 đạt điểm gần như tuyệt đối trong các bài đánh giá toàn diện về độ an toàn.