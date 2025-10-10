Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ferrari công bố thông tin về siêu xe điện đầu tiên

TPO - Mẫu siêu xe điện đầu tiên của Ferrari được tạm gọi là Electtrica, sở hữu hàng loạt công nghệ mới do chính hãng phát triển.

Ferrari vừa công bố những thông tin sơ bộ về mẫu siêu xe điện đầu tiên trong lịch sử của hãng. Xe hiện được tạm gọi là Electtrica, trong tiếng Ý có nghĩa là điện.

Dù chưa công bố kiểu dáng thân xe nhưng Electtrica được cho là mẫu grand tourer theo phong cách GTC4Lusso trước đây, song sở hữu tư thế lái hướng về phía trước và chiều dài trục cơ sở ngắn chỉ 2.960 mm. Thiết kế này gợi nhớ đến các siêu xe động cơ đặt giữa của Ferrari.

ferrari-electtrica-xe-dien.jpg

Theo hãng siêu xe Ý, tất cả các thành phần chính của chiếc xe điện đều được phát triển và sản xuất nội bộ, bao gồm bộ pin 800 volt lẫn hệ thống mô-tơ điện.

Ở chế độ Boost, Electtrica có thể sản sinh công suất hơn 986 mã lực từ 4 mô-tơ điện độc lập. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 309 km/h.

Pin dung lượng 122 kWh cho quãng đường di chuyển khoảng 529 km theo chuẩn WLTP châu Âu. Xe được trang bị hệ thống làm mát tiên tiến và hỗ trợ sạc DC siêu nhanh lên đến 350 kW.

ferrari-electtrica-xe-dien-1.jpg

Ferrari cho biết sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm hiện đại, kết hợp với hệ thống treo chủ động hứa hẹn mang lại khả năng kiểm soát thân xe tối ưu cùng khả năng vận hành “chuẩn Ferrari”.

Xe cũng được trang bị hệ thống đánh lái độc lập trục sau, cho phép hai bánh sau xoay ngược chiều nhau khi vào cua, giúp tăng đáng kể độ linh hoạt dù trọng lượng xe có thể lên tới 2.300 kg.

ferrari-electtrica-xe-dien-2.jpg

Một điểm nhấn đã hé lộ trước đó là hệ thống âm thanh giả lập. Thay vì sử dụng những âm thanh giả lấy cảm hứng từ các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, Ferrari dùng cảm biến gia tốc ở trục sau để thu lại âm thanh thật của hệ thống truyền động và khuếch đại tự nhiên trong khoang lái.

Bên cạnh đó, Electrica còn có chế độ giả lập sang số, nhưng khác với kiểu mô phỏng hộp số truyền thống. Xe được trang bị 5 bản đồ công suất/mô-men xoắn mô phỏng các cấp số, điều chỉnh qua lẫy chuyển số trên vô-lăng. Trong đó, lẫy chuyển số xuống sẽ điều khiển hiệu ứng phanh động cơ giả lập, tái tạo cảm giác giảm số khi phanh để vào cua.

ferrari-electtrica-xe-dien-3.jpg

Ferrari vẫn giữ bí mật về giá bán và thiết kế ngoại thất, song hãng xác nhận sẽ công bố thêm thông tin trước khi chính thức ra mắt toàn cầu vào nửa đầu năm 2026.

