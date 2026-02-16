Hyundai hé lộ diện mạo của các dòng SUV và ô tô điện tương lai

TPO - Hyundai sẽ từng bước tạo ra diện mạo thống nhất hơn cho các dòng xe điện nhằm xây dựng dải sản phẩm đồng bộ, nhưng vẫn giữ bản sắc riêng cho từng mẫu xe.

Chia sẻ với truyền thông, ông Xavier Martinet, CEO Hyundai châu Âu, cho biết mẫu xe ý tưởng Concept Three chính là tuyên ngôn cho định hướng tiếp tục khai thác những thiết kế táo bạo, nhằm tạo khác biệt trước đối thủ và đáp ứng thị hiếu ngày càng thay đổi của khách hàng.

“Khi chúng tôi giới thiệu Concept Three tại Munich năm ngoái, rất nhiều người đã ồ lên sau khi thấy sự khác biệt, không phải thêm một mẫu SUV thông thường nữa. Thiết kế thực sự rất ấn tượng”, ông Martinet chia sẻ.

Concept Three là bản xem trước của mẫu hatchback Hyundai Ioniq 3 sắp ra mắt.

Theo lãnh đạo Hyundai, chiến lược thiết kế cốt lõi của hãng vẫn là “tạo ra những sản phẩm mà thị trường chưa từng có”, bảo đảm mỗi mẫu xe đều mang dấu ấn riêng.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận danh mục sản phẩm hiện tại của Hyundai còn thiếu sự đồng nhất, khi các mẫu xe chỉ liên kết với nhau một cách khá mờ nhạt thông qua phong cách đèn LED dạng pixel và một vài chi tiết nhỏ.

Đây là điều Hyundai đang nỗ lực cải thiện, nhưng sẽ không lặp lại thiết kế một cách rập khuôn. Mặt khác, hãng xe Hàn Quốc vẫn kiên định với chiến lược “quân cờ” do giám đốc thiết kế Sang Yup Lee khởi xướng, trong đó mỗi mẫu xe giữ nét cá tính cao.

Tuy vậy, các sản phẩm tương lai sẽ được bổ sung ngôn ngữ thiết kế chung rõ ràng hơn, nhằm tạo cảm giác thống nhất và nhận diện thương hiệu mạnh mẽ hơn.

“Đó chính là điều chúng tôi đang hướng tới với các mẫu xe mới. Khi nhìn vào những sản phẩm sắp ra mắt, bạn sẽ cảm nhận rõ hơn tinh thần chung của thương hiệu, nhưng vẫn thấy được sự khác biệt phù hợp với từng nhóm khách hàng”, ông Martinet nhấn mạnh.

Những hình ảnh thử nghiệm ban đầu của Bayon và Tucson thế hệ mới cho thấy Hyundai sẽ áp dụng phong cách thiết kế cứng cáp, đậm chất SUV và địa hình cho toàn bộ dòng crossover và SUV. Đây là sự tiếp nối từ ngôn ngữ tạo hình của Santa Fe mới và mẫu xe chạy pin nhiên liệu Nexo.

Trong khi đó, các dòng xe gầm thấp có thể theo đuổi dáng vẻ khí động học, thể thao và mềm mại hơn, lấy cảm hứng từ mẫu Ioniq 3 - bản sản sản xuất của Concept Three.

Ở góc độ thị trường, ông Martinet cho rằng khi lựa chọn ô tô, khách hàng thường ưu tiên hai yếu tố hàng đầu là thiết kế và giá bán. Ngoại hình sẽ đóng vai trò quan trọng với xe cỡ lớn, còn giá bán sẽ là yếu tố quyết định với xe cỡ nhỏ.

Trong đó, ông nhấn mạnh rằng thiết kế là yếu tố then chốt, chạm tới cảm xúc của người dùng. Đó là lý do Hyundai luôn tạo nên ngoại hình khác biệt cho những mẫu xe hiện đại như ô tô điện Ioniq 5, Ioniq 9 hay cả xe cỡ nhỏ Inster.