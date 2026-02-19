Top 10 mẫu xe hơi đắt nhất thế giới năm 2026

TPO - Dưới đây là top 10 mẫu ô tô có giá đắt đỏ nhất thế giới năm 2026, bao gồm nhiều siêu phẩm đến từ Bugatti, Pagani, Mercedes-Maybach và Rolls-Royce.

10. Bugatti Divo – 5,6 triệu USD

Bugatti Divo là lựa chọn dành cho những khách hàng cho rằng Chiron đã trở nên quá phổ biến. Chỉ 40 chiếc được sản xuất, mỗi xe đều mang dấu ấn cá nhân sâu đậm thông qua các tùy chọn cá nhân hóa gần như không giới hạn, từ sơn ngoại thất, da nội thất đến các chi tiết chế tác riêng.

Mẫu xe này được đặt theo tên tay đua kiêm phi công Albert Divo. Dựa trên nền tảng Chiron, Divo sử dụng động cơ W16 tăng áp kép bốn turbo công suất 1.479 mã lực, kết hợp thân xe thiết kế riêng nhằm gia tăng lực ép xuống mặt đường và cải thiện khả năng vận hành.

9. Pagani Huayra Imola Roadster – 6 triệu USD

Ngay cả những mẫu Pagani “tiêu chuẩn” cũng đã thuộc hàng siêu hiếm, nhưng phiên bản Huayra Imola Roadster còn độc quyền hơn khi chỉ có 8 chiếc được sản xuất.

Xe được thiết kế tập trung vào đường đua với động cơ V12 6.0L mạnh 838 mã lực, vật liệu siêu nhẹ và gói khí động học tạo lực ép lên tới 900 kg. Đây là một trong những mẫu xe mui trần hiệu suất cao ấn tượng nhất thế giới.

8. Pagani Huayra Codalunga – 7,5 triệu USD

Chỉ 5 chiếc Huayra Codalunga được chế tạo theo yêu cầu đặc biệt của hai nhà sưu tập, lấy cảm hứng từ các mẫu xe đua Le Mans thập niên 1960.

Siêu xe này nổi bật với phần đuôi kéo dài thêm 36 cm giúp cải thiện khí động học, đi kèm động cơ V12 tăng áp kép công suất 830 mã lực. Hệ thống này kết hợp với cấu trúc khung xe nhẹ giúp tăng trải nghiệm lái hiệu suất cao trên Pagani Huayra Codalunga.

7. Mercedes-Maybach Exelero – 8 triệu USD

Ra đời năm 2004 theo đơn đặt hàng của hãng lốp Fulda, Exelero là mẫu xe độc bản phục vụ thử nghiệm lốp tốc độ cao. Sau đó, Exelero từng xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình và video ca nhạc, trước khi trở thành hiện vật trưng bày trong bảo tàng.

Exelero được phát triển dựa trên một chiếc Maybach SW 38, sử dụng động cơ V12 tăng áp kép, cho công suất 690 mã lực và mô-men xoắn 1.020Nm. Mẫu xe này hiện được định giá khoảng 8 triệu USD và chỉ có một chiếc Exelero từng được sản xuất, hiện thuộc sở hữu của ngôi sao nhạc rap Jay-Z.

6. Bugatti Centodieci – 9 triệu USD

Được chế tạo nhân dịp kỷ niệm 110 năm thương hiệu Bugatti, Centodieci chỉ có đúng 10 chiếc được sản xuất. Xe lấy cảm hứng từ huyền thoại EB110 Supersport, nổi bật với lưới tản nhiệt hình móng ngựa cỡ nhỏ.

Centodieci được trang bị động cơ W16 8.0L mang tính biểu tượng của Bugatti, được cải tiến với hệ thống làm mát dầu động cơ nâng cấp để sản sinh công suất 1.578 mã lực. Với mức giá khoảng 9 triệu USD, Centodieci được xếp vào hàng một trong những mẫu xe giới hạn đắt đỏ nhất từng được Bugatti sản xuất.

5. Bugatti Chiron Profilée – 10,7 triệu USD

Chiron Profilée là chiếc xe độc bản được bán đấu giá, sở hữu khả năng vận hành của Pur Sport kết hợp với thiết kế thanh lịch cổ điển. So với Pur Sport, Profilée loại bỏ cánh gió cố định phía sau, thay vào đó là cánh gió nhỏ hơn, tinh tế và liền mạch hơn, giúp xe có thể bám đường tốt hơn ở tốc độ cao.

Ở phía trước, xe có các khe hút gió lớn hơn so với Chiron tiêu chuẩn và lưới tản nhiệt hình móng ngựa mở rộng hơn để hút nhiều không khí vào các bộ tản nhiệt.

Xe vẫn sử dụng động cơ 8.0L W16, 4 bộ tăng áp, công suất 1.479 mã lực, ít hơn so với 1.578 mã lực trên Centodieci hay Super Sport 300+. Chiron Profilée có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,3 giây và 0-200 km/h trong 5,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 380 km/h.

4. Rolls-Royce Sweptail – 12,7 triệu USD

Sweptail là sản phẩm đặt hàng cá nhân dựa trên Phantom Coupe, chỉ có duy nhất 1 chiếc được sản xuất. Xe lấy cảm hứng từ du thuyền hạng sang và các mẫu Rolls-Royce cổ điển.

Mẫu xe siêu sang này được chế tác thủ công trong hơn 4 năm, sở hữu đường coachline đẹp mắt, bóng bẩy kết hợp hoàn hảo với phần đuôi xe vuốt ngược cùng trần kính toàn cảnh cực lớn. Nội thất của xe được làm từ những vật liệu tinh xảo, với da Moccasin và Dark Spice.

3. Bugatti La Voiture Noire – 13,2 triệu USD

La Voiture Noire là mẫu Bugatti đắt nhất từng được sản xuất, lấy cảm hứng từ chiếc Type 57 Atlantic huyền thoại bị thất lạc trong Thế chiến II. Xe sở hữu thiết kế độc bản, trục cơ sở kéo dài và động cơ W16 kết hợp với 4 bộ tăng áp.

Với hệ truyền động mạnh mẽ kết hợp thân xe được chế tác bằng sợi carbon nguyên khối, Bugatti La Voiture Noire được coi là biểu tượng của tốc độ, sự sang trọng và đẳng cấp.

2. Rolls-Royce Boat Tail – 28 triệu USD

Tương tự Sweptail, Rolls-Royce Boat Tail được chế tạo theo yêu cầu riêng, lấy cảm hứng từ du thuyền cổ điển. Xe dài gần 6 mét, sở hữu nắp cốp sau được làm bằng gỗ Caleidolegno, với hai cánh mở lật lên như cánh bướm, bản lề chạy dọc ở giữa, mở ra không gian bên dưới chứa tất cả những gì cần thiết cho một bữa tối thượng hạng.

Chiếc xe siêu sang này có thiết kế mui trần/cabriolet hai cửa, động cơ 12 xy-lanh hút khí tự nhiên gắn phía trước cung cấp sức mạnh cho bánh sau. Chỉ 3 chiếc Boat Tail từng được sản xuất, trong đó có một chiếc thuộc sở hữu của vợ chồng nghệ sĩ Beyoncé và Jay-Z.

1. Rolls-Royce Droptail – 29,2 triệu USD

Droptail hiện là mẫu xe mới đắt nhất thế giới. Chỉ 4 chiếc được sản xuất, mỗi chiếc được chế tạo theo tầm nhìn của chính chủ nhân, được hãng xe phát triển trong ít nhất 4 năm.

Khác với Sweptail và Boat Tail, Droptail không dựa trên cùng nền tảng Architecture of Luxury với Cullinan, Ghost hay Phantom, mà sử dụng khung gầm nguyên khối mới làm từ thép, nhôm và sợi carbon. Thiết kế bên ngoài cũng khác biệt hoàn toàn so với các mẫu Rolls-Royce thông thường, trong khi nội thất được cá nhân hóa ở đẳng cấp xa xỉ nhất.