Chiêm ngưỡng Rolls-Royce Phantom bản dát vàng kỷ niệm 100 năm

TPO - Rolls-Royce vừa kỷ niệm cột mốc tròn 100 năm của dòng xe Phantom bằng việc ra mắt phiên bản giới hạn Centenary Private Collection.

Theo Rolls-Royce, đây là dự án phức tạp bậc nhất trong lịch sử thương hiệu khi cần tới 3 năm phát triển và hơn 40.000 giờ chế tác thủ công. Chỉ có 25 chiếc Phantom Centenary Private Collection được sản xuất trên toàn cầu.

Ngoại thất của Phantom Centenary Private Collection sở hữu lớp sơn hai tông màu Arctic White và Black mang hiệu ứng ánh kim đặc biệt nhờ hạt thủy tinh nghiền mịn được pha vào lớp sơn phủ.

Chi tiết nổi bật nhất ở khu vực đầu xe là biểu tượng Spirit of Ecstasy bằng vàng khối 18 carat, được mạ thêm vàng 24 carat để đạt độ sáng bóng hoàn hảo. Tượng “thiếu phụ bay” này được đặt trên đế men trắng đúc thủ công, có khắc chữ “Phantom Centenary”.

Sắc vàng quý tộc tiếp tục xuất hiện trên khắp thân xe, với bốn logo Rolls-Royce bằng vàng 24 carat và men trắng, cùng bộ mâm đĩa độc quyền khắc 25 đường vạch tượng trưng cho 25 chiếc được sản xuất.

Khoang nội thất của chiếc xe siêu sang này được mô tả như một bảo tàng nghệ thuật di động. Hàng ghế sau được biến thành bức tranh kể lại câu chuyện trăm năm của Phantom qua ba lớp nghệ thuật chồng lấp.

Lớp nền tái hiện những địa điểm và vật phẩm gắn liền với lịch sử thương hiệu, như trụ sở Conduit Street ở London hay những bức tranh sơn dầu của Henry Royce về miền Nam nước Pháp.

Lớp thứ hai khắc họa các mẫu Phantom nổi tiếng trong quá khứ, trong khi lớp trên cùng là những đường thêu trừu tượng đại diện cho bảy chủ sở hữu biểu tượng qua từng thế hệ.

Toàn bộ tác phẩm mất hơn một năm để hoàn thiện, chứa hơn 160.000 mũi thêu. Đáng chú ý, hàng ghế sau được bọc vải thay vì da, gợi nhớ về thời kỳ mà chỉ ghế tài xế mới dùng da thật.

Ghế trước cũng được khắc laser họa tiết độc đáo, mô phỏng các bản phác thảo cổ điển và gợi nhắc đến tên mã “Seagull” của Phantom I năm 1923. Ngoài ra còn có một hình chú thỏ nhỏ, gợi nhắc đến mật danh “Roger Rabbit” khi Rolls-Royce được tái sinh vào năm 2003 dưới thời tập đoàn BMW.

Táp-lô trung tâm nổi bật với cụm chi tiết nhôm in 3D với các ký tự khắc nổi có thể đọc được từ cả hai phía. Các tấm ốp cửa làm từ gỗ Blackwood nhuộm màu đen, được tạo hình bằng kỹ thuật khắc laser, phủ mực 3D, khảm đa hướng và dát vàng lá 24 carat, tạo nên chiều sâu và hiệu ứng thị giác độc đáo.

Hoàn thiện khong cabin xa hoa là những chi tiết gồm bàn gập khắc hình Phantom I 1925 và Phantom VIII, bảng điều khiển phủ sơn Piano Black pha bụi vàng và núm xoay mạ vàng 24 carat. Khối động cơ cũng V12 6.75L được trang trí thủ công với điểm nhấn vàng trên nền sơn trắng Arctic White.

Cuối cùng, không thể bỏ qua trần xe sao rơi được hoàn thiện bằng 440.000 mũi thêu, tái hiện các khoảnh khắc lịch sử 100 năm của dòng Phantom.

Một số hình ảnh khác của Phantom Centenary Private Collection: