Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Cận cảnh Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025 đầu tiên về Việt Nam

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đây là chiếc Rolls-Royce Cullinan đời mới, với giá lăn bánh dự kiến gần 60 tỷ đồng nếu đóng đầy đủ các loại thuế phí.

Mới đây, một đại lý kinh doanh xe tư nhân tại Hà Nội đã rao bán chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025. Đơn vị này cho biết đây là xe mới 100%, đã nhập về nước, có sẵn giao ngay nhưng chưa tiết lộ mức giá.

rolls-royce0-cullinan-black-badge-2025-18.jpg
Chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025 đầu tiên về Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Duy.

Trước đó từng có một chiếc Cullinan khác thuộc thế hệ mới được đưa về Việt Nam với ngoại thất màu đen. Chiếc thứ hai mới được đưa về nước thuộc phiên bản Black Badge có ngoại thất màu trắng.

rolls-royce0-cullinan-black-badge-2025-20.jpg

Black Badge là phiên bản thể thao của Rolls-Royce Cullinan. Theo đó, xe sở hữu một số chi tiết khác biệt so với bản thường.

Dễ thấy nhất là viền cửa sổ được sơn tối màu thay vì trang trí bằng mạ chrome như trước. Tương tự là cản sau, miệng ống xả và ốp cửa hậu cũng như biểu tượng Spirit of Ecstasy ở mũi xe.

rolls-royce0-cullinan-black-badge-2025-2.jpg
rolls-royce0-cullinan-black-badge-2025-7.jpg

Ở thế hệ mới, Rolls-Royce Cullinan có diện mạo mặt trước thanh thoát hơn với đèn pha LED mỏng, kết hợp đèn ban ngày kéo dài tạo hình chữ L. Các khe gió ở dưới đèn pha nay đã được loại bỏ.

rolls-royce0-cullinan-black-badge-2025-16.jpg

Cản trước cũng được tinh chỉnh với các khe hút gió mới được thiết kế mở rộng. Lưới tản nhiệt Parthenon mới được làm vuông vức hơn, đồng thời bổ sung đèn nền.

Đuôi xe không thay đổi quá nhiều, ngoài việc được thêm một vài đường gân kéo dài từ đèn hậu về phía chắn bùn sau nhằm tạo hình khối cho cảm giác khỏe khoắn hơn. Cản sau sơn đồng màu với thân xe thay vì để màu nhám như bản trước.

rolls-royce0-cullinan-black-badge-2025-8.jpg

Điểm nhấn ở hông xe là đường coachline màu cam Mandarin được vẽ thủ công bởi nghệ nhân. Tay nắm cửa, logo và nẹp ốp hông đều sơn tối màu.

rolls-royce0-cullinan-black-badge-2025-19.jpg

Bộ mâm trên phiên bản Series II có kích thước 23 inch với hai tông màu đen-bạc. Thiết kế mâm tạo hình cánh hoa độc quyền trên bản Black Badge, bên cạnh cùm phanh màu đen tùy chọn.

rolls-royce0-cullinan-black-badge-2025-9.jpg

Xe có cốp xe mở dạng vỏ sò với hai phần, dung tích chứa hành lý tiêu chuẩn đạt 560 lít. Phần cốp tách biệt bởi vách kính ngăn giữa khoang hành khách nhằm tối ưu sự yên tĩnh cho khoang hành khách.

rolls-royce0-cullinan-black-badge-2025-6.jpg

Bên trong cabin, chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025 sở hữu nội thất được bọc da màu cam Hermes kết hợp với một số chi tiết được ốp carbon.

rolls-royce0-cullinan-black-badge-2025-10.jpg
rolls-royce0-cullinan-black-badge-2025-11.jpg

Phía sau vô-lăng bọc da là bảng đồng hồ kỹ thuật số cỡ lớn, màn hình thông tin trung tâm mới với giao diện giống xe điện Spectre.

rolls-royce0-cullinan-black-badge-2025-4.jpg

Táp-lô phía hành khách có giao diện 3D đặc biệt gồm 7.000 điểm khắc laser trên một mảng kính tối màu. Ngoài ra, hãng còn tích hợp logo Spirit of Ecstasy bằng thép không gỉ ở tủ đồng hồ phía trước.

rolls-royce0-cullinan-black-badge-2025-1.jpg

Hàng sau có hai ghế riêng biệt, đục lỗ thông hơi, tích hợp sưởi/làm mát/massage. Giữa hai ghế có hai hộc tủ lạnh trang bị sẵn hai ly sâm-panh và bộ bình nước kèm hai ly whiskey.

rolls-royce0-cullinan-black-badge-2025-3.jpg
rolls-royce0-cullinan-black-badge-2025-13.jpg

Xe có hệ thống âm thanh 18 loa. Bàn ăn và màn hình giải trí độc lập cho hàng ghế sau là tùy chọn, đóng mở tự động thông qua hai nút ấn.

rolls-royce0-cullinan-black-badge-2025-5.jpg

Cullinan Black Badge Series II vẫn sử dụng động cơ V12 6.75L, cho công suất 600 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số ZF 8 cấp có chức năng sang số bằng tín hiệu vệ tinh và hệ dẫn động 4 bánh.

rolls-royce0-cullinan-black-badge-2025-17.jpg

Theo thông tin từ nhà phân phối chính hãng của Rolls-Royce tại Việt Nam, Cullinan Series II và Cullinan Series II Black Badge có mức giá lần lượt là 36,69 và 41,99 tỷ đồng. Nếu mua thêm tùy chọn và hoàn tất thủ tục lăn bánh, giá trị của một chiếc Cullinan Series II Black Badge có thể lên tới gần 60 tỷ đồng.

rolls-royce0-cullinan-black-badge-2025-15.jpg
Lê Tuấn
#Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025 #Rolls-Royce Cullinan #cullinan Series II #Rolls-Royce #xe siêu sang

Xem thêm

Cùng chuyên mục