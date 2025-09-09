Xế cổ Rolls-Royce được phục chế thành xe điện

TPO - Công ty khởi nghiệp Halcyon có trụ sở tại Anh vừa giới thiệu dự án phục chế những mẫu Rolls-Royce và Bentley cổ điển thành xe thuần điện với nền tảng do hãng tự phát triển.

Mẫu xe đầu tiên được giới thiệu mang tên Highland Heather, được phục chế từ chiếc Rolls-Royce Corniche mui trần 1978. Quá trình phục chế bắt đầu bằng việc tháo dỡ toàn bộ thân xe, chỉ giữ lại khung kim loại. Các kỹ sư của Halcyon sau đó khôi phục nguyên trạng các chi tiết để đưa chiếc xe mui trần siêu sang về với vẻ đẹp ban đầu.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động. Theo đó, Halcyon đã loại bỏ khối động cơ V8 6.75L công suất khoảng 200 mã lực của nguyên bản để thay bằng mô-tơ điện đặt ở cầu sau. Công suất của phiên bản tiêu chuẩn Standard Range đạt khoảng 400 mã lực, trong khi bản Long Range được nâng lên thầnh 500 mã lực.

Dưới nắp ca-pô là cụm pin lớn được bố trí theo hình chữ V giống khối động cơ nguyên bản. Ở phía sau có thêm cụm pin thứ hai thay thế bình xăng. Cách bố trí này được nhà sản xuất mô tả là giúp xe giữ nguyên cả kết cấu lẫn tỷ lệ phân bổ trọng lượng của nguyên bản.

Về phạm vi hoạt động, Halcyon cho biết bản Standard Range có thể đi được 320–400 km với mỗi lần sạc, còn bản Long Range đạt 400–480 km. Hệ thống điện 800V hỗ trợ sạc nhanh tối đa 230 kW, giúp nạp 10-80% dung lượng pin trong khoảng 40 phút.

Xe cũng được trang bị treo thích ứng, phanh tái tạo năng lượng và nhiều chế độ lái khác nhau. Khoang lái được trang bị những tiện nghi hiện đại như hệ thống Apple CarPlay không dây, camera lùi hiển thị trên màn hình có chức năng ẩn/hiện, bảng đồng hồ kim hiển thị thông tin pin và quãng đường.

Ngoài ra, xe còn sở hữu ghế ngồi có sưởi và thông gió, kiểm soát hành trình, dàn âm thanh tùy chọn và nhiều tùy chọn cá nhân hóa với chất lượng vật liệu được hứa hẹn tương đương xe Rolls-Royce đời mới.

Halcyon cho biết sẽ sản xuất tổng cộng 60 xe, bao gồm phiên bản Corniche coupé, mui trần Corniche và sedan Silver Shadow. Giá khởi điểm khoảng 400.000 bảng Anh (khoảng 14 tỷ đồng), chưa bao gồm chi phí mua xe gốc và thuế.

Sau khi Halcyon trưng bày chiếc Corniche màu tím đầu tiên được phục chế, những chiếc xe còn lại được đặt hàng sẽ trải qua quá trình chế tạo kéo dài 12 tháng. Theo kế hoạch, đợt giao hàng đầu tiên dự kiến ​​bắt đầu vào cuối năm 2026.