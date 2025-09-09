Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Xế cổ Rolls-Royce được phục chế thành xe điện

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công ty khởi nghiệp Halcyon có trụ sở tại Anh vừa giới thiệu dự án phục chế những mẫu Rolls-Royce và Bentley cổ điển thành xe thuần điện với nền tảng do hãng tự phát triển.

Mẫu xe đầu tiên được giới thiệu mang tên Highland Heather, được phục chế từ chiếc Rolls-Royce Corniche mui trần 1978. Quá trình phục chế bắt đầu bằng việc tháo dỡ toàn bộ thân xe, chỉ giữ lại khung kim loại. Các kỹ sư của Halcyon sau đó khôi phục nguyên trạng các chi tiết để đưa chiếc xe mui trần siêu sang về với vẻ đẹp ban đầu.

halcyon-rolls-royce-corniche-restomod.jpg

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động. Theo đó, Halcyon đã loại bỏ khối động cơ V8 6.75L công suất khoảng 200 mã lực của nguyên bản để thay bằng mô-tơ điện đặt ở cầu sau. Công suất của phiên bản tiêu chuẩn Standard Range đạt khoảng 400 mã lực, trong khi bản Long Range được nâng lên thầnh 500 mã lực.

halcyon-rolls-royce-corniche-restomod-1.jpg

Dưới nắp ca-pô là cụm pin lớn được bố trí theo hình chữ V giống khối động cơ nguyên bản. Ở phía sau có thêm cụm pin thứ hai thay thế bình xăng. Cách bố trí này được nhà sản xuất mô tả là giúp xe giữ nguyên cả kết cấu lẫn tỷ lệ phân bổ trọng lượng của nguyên bản.

halcyon-rolls-royce-corniche-restomod-3.jpg
halcyon-rolls-royce-corniche-restomod-2.jpg

Về phạm vi hoạt động, Halcyon cho biết bản Standard Range có thể đi được 320–400 km với mỗi lần sạc, còn bản Long Range đạt 400–480 km. Hệ thống điện 800V hỗ trợ sạc nhanh tối đa 230 kW, giúp nạp 10-80% dung lượng pin trong khoảng 40 phút.

halcyon-rolls-royce-corniche-restomod-9.jpg

Xe cũng được trang bị treo thích ứng, phanh tái tạo năng lượng và nhiều chế độ lái khác nhau. Khoang lái được trang bị những tiện nghi hiện đại như hệ thống Apple CarPlay không dây, camera lùi hiển thị trên màn hình có chức năng ẩn/hiện, bảng đồng hồ kim hiển thị thông tin pin và quãng đường.

halcyon-rolls-royce-corniche-restomod-4.jpg

Ngoài ra, xe còn sở hữu ghế ngồi có sưởi và thông gió, kiểm soát hành trình, dàn âm thanh tùy chọn và nhiều tùy chọn cá nhân hóa với chất lượng vật liệu được hứa hẹn tương đương xe Rolls-Royce đời mới.

halcyon-rolls-royce-corniche-restomod-6.jpg
halcyon-rolls-royce-corniche-restomod-5.jpg

Halcyon cho biết sẽ sản xuất tổng cộng 60 xe, bao gồm phiên bản Corniche coupé, mui trần Corniche và sedan Silver Shadow. Giá khởi điểm khoảng 400.000 bảng Anh (khoảng 14 tỷ đồng), chưa bao gồm chi phí mua xe gốc và thuế.

halcyon-rolls-royce-corniche-restomod-7.jpg

Sau khi Halcyon trưng bày chiếc Corniche màu tím đầu tiên được phục chế, những chiếc xe còn lại được đặt hàng sẽ trải qua quá trình chế tạo kéo dài 12 tháng. Theo kế hoạch, đợt giao hàng đầu tiên dự kiến ​​bắt đầu vào cuối năm 2026.

halcyon-rolls-royce-corniche-restomod-8.jpg
Lê Tuấn
#xe cổ #Rolls-Royce #phục chế #xe điện #Rolls-Royce Corniche #xe mui trần #xe độ

Xem thêm

Cùng chuyên mục