SUV điện của Toyota hút khách tại Thái Lan, chờ ngày về Việt Nam

TPO - Sức hút của thương hiệu Toyota và nhiều ưu đãi về giá đang giúp mẫu xe điện bZ4X thu về nhiều đơn đặt hàng chỉ sau ít ngày mở đặt cọc.

Toyota Thái Lan vừa hé lộ mức giá dự kiến cho mẫu SUV điện bZ4X 2025 nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Cụ thể, phiên bản bZ4X Long Range FWD sẽ có giá khoảng 1,5 triệu baht (tương đương 1,2 tỷ đồng) và 1,6 triệu baht (tương đương 1,28 tỷ đồng) cho bản Long Range AWD.

Giá bán chính thức sẽ được công bố vào tháng 10. Toyota kỳ vọng sẽ bán ra 6.000 xe bZ4X trong năm đầu tiên, tương đương khoảng 500 xe mỗi tháng.

Trong đó, mục tiêu của hãng ở đợt giao hàng đầu tiên là 2.000 xe. Tính từ 21/8 đến sáng 6/9, đã có 1.331 đơn đặt mua được ghi nhận, cho thấy sức hút lớn của mẫu SUV điện này tại Thái Lan.

Đáng chú ý, đây là mẫu xe nằm trong chương trình EV 3.5 của chính phủ Thái Lan, được hưởng thuế nhập khẩu 0% cùng mức hỗ trợ trực tiếp 75.000 baht mỗi xe (khoảng 60 triệu đồng). Đổi lại, Toyota cam kết sẽ khởi động sản xuất xe bán tải điện tại nước này vào cuối năm 2025 để đáp ứng điều kiện chương trình.

Toyota bZ4X 2025 có kích thước dài 4.690 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.650 mm và trục cơ sở 2.850 mm. Mẫu SUV điện này được xếp cùng phân khúc với Hyundai Ioniq 5 và Tesla Model Y.

Xe sử dụng nền tảng e-TNGA. Phiên bản Long Range FWD được trang bị mô-tơ điện 224 mã lực, pin lithium-ion 73,1 kWh cho phạm vi hoạt động đạt khoảng 525 km/lần sạc theo chuẩn WLTP.

Phiên bản Long Range AWD mạnh mẽ hơn với hai mô-tơ điện, tổng công suất 343 mã lực, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đổi lại, quãng đường di chuyển giảm xuống còn 481 km/lần sạc. Cả hai phiên bản đều hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 150 kW, cho phép nạp từ 10% đến 80% pin chỉ trong 28 phút.

Khoang cabin được nâng cấp với ghế da chỉnh điện 8 hướng tích hợp nhớ vị trí, điều hòa tự động 2 vùng, lọc bụi mịn PM2.5. Xe sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số TFT 7 inch, màn hình trung tâm cảm ứng 14 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền nội thất 64 màu, 2 sạc điện thoại không dây cùng gương chiếu hậu kỹ thuật số. Bản AWD có hệ thống âm thanh JBL 9 loa cao cấp.

Về an toàn, bZ4X 2025 được trang bị gói công nghệ trợ lái Toyota Safety Sense, 8 túi khí cùng loạt tính năng an toàn chủ động như ABS, EBD, BA, VSC, TRC, cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang khi lùi.

Tại Việt Nam, mẫu Toyota bZ4X bản concept từng được đưa về trưng bày tại triển lãm VMS 2022. Phiên bản mới của mẫu xe điện này sẽ được lắp ráp ở Indonesia trong thời gian tới, và không ngoại trừ khả năng được xuất khẩu sang các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam.