Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp ứng cử đại biểu Quốc hội

TPO - Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại nhiều địa phương ghi nhận sự tham gia của nhiều lãnh đạo tập đoàn kinh tế lớn, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trong các lĩnh vực năng lượng, viễn thông, ngân hàng, nông nghiệp, xuất khẩu và bất động sản...

Theo Nghị quyết số 151 ngày 14/2/2026 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cả nước có 864 người ứng cử để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử. Trong danh sách này có sự góp mặt của nhiều doanh nhân, lãnh đạo tập đoàn, ngân hàng, doanh nghiệp công nghiệp, năng lượng, logistics và công nghệ.

Tiêu biểu nhất là tại TPHCM, với sự xuất hiện của ông Tào Đức Thắng (sinh năm 1973) - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2. Ông Thắng có hơn 20 năm công tác tại Viettel, doanh nghiệp viễn thông và công nghệ quốc phòng hoạt động tại nhiều thị trường quốc tế.

Ông Lê Ngọc Sơn (sinh 16/2/1972) - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4, TPHCM. Ông Sơn hiện công tác tại tập đoàn năng lượng chủ lực quốc gia trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng.

Ông Phạm Văn Thanh (sinh 8/12/1972) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10, TPHCM. Ông hiện là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex, doanh nghiệp giữ thị phần lớn trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu nội địa.

Ông Dương Long Thành (sinh 20/10/1984) - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh; Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thắng Lợi Group; Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tây Ninh, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TPHCM theo danh sách công bố.

Ông Lê Ngọc Sơn (sinh 16/2/1972) - Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam (ở giữa) tiếp xúc cử tri.

Cùng địa bàn TPHCM còn có ông Trần Anh Tuấn (sinh 2/7/1974) - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận; ông Nguyễn Thế Duy (sinh 6/1/1994), Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Becamex IDC, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, TPHCM.

Tại tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Như So (sinh năm 1957) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dabaco Việt Nam - ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Bắc Ninh. Dabaco là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và chế biến thực phẩm.

Tại tỉnh Hưng Yên, bà Nguyễn Thị Thanh Bình (sinh 18/7/1982) - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam - ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Hưng Yên. T&T là tập đoàn kinh tế tư nhân hoạt động đa ngành, từ năng lượng, hạ tầng đến tài chính - bất động sản.

Tại tỉnh Cà Mau, ông Huỳnh Văn Tấn (sinh 21/4/1975) - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Camimex Group, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2. Camimex là doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn của địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực tôm chế biến.

Ngoài ra, tại nhiều địa phương khác còn ghi nhận sự tham gia của lãnh đạo ngân hàng, doanh nghiệp hạ tầng, hàng không, logistics và bất động sản theo cơ cấu phân bổ.

Việc nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn tham gia ứng cử được xem là điểm đáng chú ý của kỳ bầu cử này, trong bối cảnh Quốc hội khóa XVI sẽ phải xử lý nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, chuyển dịch năng lượng, phát triển hạ tầng chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Các ứng viên hiện đang thực hiện quy trình hiệp thương, tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử theo đúng quy định của pháp luật trước khi diễn ra cuộc bầu cử trên phạm vi cả nước.