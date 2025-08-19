Gia Lai khởi công xây dựng đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát

TPO - Ngày 19/8, tại xã Phù Cát, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công dự án Đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát, chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Với tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng, dự kiến thi công trong 10 tháng, dự án nhằm đảm bảo khai thác hàng không dân dụng an toàn, hiệu quả; các hoạt động bay của quân sự, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - nhấn mạnh, Cảng hàng không Phù Cát có vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng.

Tuy nhiên, hiện cảng hàng không đã bị quá tải, nhất là vào mùa cao điểm du lịch hè và các dịp tổ chức sự kiện, lễ, Tết. Đặc biệt, hệ thống đường băng hiện đã khai thác quá lâu, bắt đầu xuống cấp.

Để phát huy hiệu quả những lợi thế, cảng hàng không cần được ưu tiên đầu tư đồng bộ, hiện đại, bền vững, xứng đáng với vị trí, vai trò là Cảng hàng không quốc nội có các tuyến bay quốc tế; là sân bay chính trong hệ thống phòng thủ quốc phòng...

"Đây là một trong những công trình giao thông hàng không có quy mô lớn, có tầm quan trọng. Do đó, tôi yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội, Cảng hàng không Phù Cát và các địa phương giải quyết kịp thời các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án; kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm...", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng, yêu cầu.

Cùng thời điểm, tại xã Phù Mỹ Đông, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1. Dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 436ha, tổng vốn đầu tư trên 4.500 tỷ đồng, thời gian hoạt động 70 năm.

Khởi công dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1.

Ngoài ra, khởi công dự án Nhà máy sản xuất, chế biến nông - lâm sản tập trung (VinaNutrifood Bình Định) và 3 dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bình Thành, Cát Hiệp, Cát Hanh.

Đồng thời tỉnh cũng khánh thành 2 dự án Tuyến đường kết nối đường Tây tỉnh đến đường ven biển qua địa bàn huyện Phù Mỹ; Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong.

Khởi công nhà máy sản xuất chế biến nông lâm sản VinaNutrifood Bình Định.