Khởi công hầm chui ở nút giao phức tạp bậc nhất Bình Dương cũ

TPO - TPHCM đã phát lệnh khởi công công trình hầm chui quốc lộ 13 hơn 1.000 tỷ đồng; đường nối Vành đai 4 trị giá hơn 3.000 tỷ đồng và khánh thành nhiều công trình hạ tầng giao thông quan trọng, chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Sáng 19/8, UBND TPHCM đã phát lệnh khởi công xây dựng hầm chui ngã năm Phước Kiến trên Quốc lộ 13.

Công trình được phê duyệt với tổng mức đầu tư là 1.050 tỷ đồng gồm xây dựng hầm bê tông cốt thép có tĩnh không 5m. Vận tốc thiết kế cho hầm chui là 40 km/h. Chiều dài của hầm khoảng 630 m, đường vào hầm chui dài 230 m. Ngoài ra, xây dựng hầm kín quy mô 4 làn xe, rộng 22,4 m. Công trình bố trí hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, cây xanh, camera quan sát, hệ thống chiếu sáng.

Về giải phóng mặt bằng, hiện công tác thông báo thu hồi đất, kiểm kê đạt 100%. Đã bồi thường số tiền 130 tỷ đồng cho 122 hồ sơ đạt 84,5%. Dự án còn lại 32 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng.

Ngã năm Phước Kiến là một trong những nút giao phức tạp nhất ở tỉnh Bình Dương trước khi sáp nhập. Khu vực này đông đúc cư dân, lưu lượng phương tiện đổ về rất lớn. Các tuyến đường Quốc lộ 13, Phạm Ngọc Thạch, Huỳnh Văn Cù qua khu vực này thường xuyên xảy ra ùn ứ.

Việc xây dựng hầm chui từ đường Phạm Ngọc Thạch băng qua Quốc lộ 13 kết nối với đường Huỳnh Văn Cù được xem là giải pháp tối ưu để giải bài toán giao thông tại đây.

Phối cảnh hầm chui trên Quốc lộ 13

Cũng trong sáng 19/8, TPHCM khởi công đường nối với Vành đai 4 TPHCM có vốn đầu tư 3.143 tỷ đồng.

Theo đó, dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.748, đoạn từ giao lộ ngã tư Phú Thứ đến Vành đai Bắc thị trấn Mỹ Phước giai đoạn 1 (đầu tư từ nút giao Vành đai 4 TPHCM đến giao lộ ngã tư An Điền).

Giai đoạn 1: đầu tư từ nút giao Vành đai 4 TPHCM đến giao lộ ngã tư An Điền với chiều dài khoảng 5 km. Quy mô mặt cắt ngang đường là 38m gồm 6 làn xe. Đoạn cầu Ông Kỳ xây dựng 1 nhịp cầu, chiều dài gần 26m, rộng 38m. Đoạn đường này sẽ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, cây xanh chiếu sáng.

TPHCM khởi công đường ĐT.748 nối Vành đai 4 TPHCM

Dự án phải giải tỏa mặt bằng 1.571 hồ sơ với diện tích 35 ha. Hiện nay, địa phương đã ra thông báo thu hồi đất, đo đạc, kiểm kê đạt 100%. Tiến độ chi trả tiền bồi thường được 1.891 tỷ đồng đạt 98% số tiền phê duyệt. Hiện dự án đã bàn giao mặt bằng được 557 hồ sơ với 14,1 ha.

Ông Bùi Minh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, tuyến đường kết nối với đường Vành đai 4 TPHCM và các trung tâm logistics của TPHCM. Công trình này sẽ rút ngắn thời gian lưu thông, giảm chi phí vận chuyển cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng ngày, UBND TPHCM đã tổ chức khánh thành nhiều công trình hạ tầng giao thông quan trọng, chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, thành phố phối hợp Bộ Xây dựng khánh thành dự án thành phần 1 Tân Vạn - Nhơn Trạch (thuộc đường Vành đai 3) và thông xe giai đoạn 1 nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với cầu Nhơn Trạch...