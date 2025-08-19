Bản hùng ca 80 năm - Bài cuối: Từ Ðộc lập dân tộc đến khát vọng 2045

TP - 80 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, nhân dân cả nước đã vùng lên giành chính quyền, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do… 80 năm sau, “đêm trước kỷ nguyên mới”, tinh thần ấy càng cần được khơi dậy để đất nước tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng phát triển, đưa Việt Nam trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045.

Trung tâm triển lãm Quốc gia là 1 trong số 250 công trình sẽ được khởi công, khánh thành vào ngày 19/8. Ảnh: chinhphu.vn

Biến nguy cơ, thách thức thành cơ hội

Ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã đứng lên Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, chính thức tuyên bố với quốc dân đồng bào và cộng đồng quốc tế sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một kỷ nguyên mới đã mở ra cho dân tộc: kỷ nguyên độc lập, tự do.

Nhìn lại sự kiện lịch sử trọng đại này, ông Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng, thành công của Cách mạng Tháng Tám bắt nguồn từ những phân tích, dự báo và chuẩn bị đúng đắn của Đảng cho phong trào cách mạng. Để rồi, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, ngày 18/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa trong đó nêu rõ: Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta.

“Thời điểm đó, cả nước chỉ có 5.000 đảng viên, nhưng những người cộng sản chân chính đã gây dựng được lòng tin trong nhân dân, tạo ra sức mạnh lớn lao để giành được chính quyền, giành được độc lập”, ông Phúc nói.

Từ bài học trên, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, để vươn mình trong kỷ nguyên mới, hiện thực mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, đất nước cần tranh thủ thời cơ, đẩy lùi khó khăn, thách thức. Kể từ khi giành được độc lập đến nay, nhất là qua 40 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, mang ý nghĩa lịch sử.

Tuy nhiên, đất nước cũng đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình vẫn đang rình rập. “Đây là thời điểm lịch sử để chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới một cách đồng bộ. Nếu không đổi mới thì đất nước có thể sẽ bỏ lỡ thời cơ bứt phá, vươn lên”, ông Phúc nói.

Tại cuộc hội thảo gần đây về Kỷ nguyên mới, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú nhắc lại điều Tổng Bí thư Tô Lâm nêu về “tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh”.

Triết lý chính trị khoa học này được Đảng ta đúc kết từ bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và vận dụng thành công trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam - bài học chủ động tạo thời cơ, nhận thức đúng thời cơ, kiên quyết chớp thời cơ; đánh giá đúng nguy cơ, kiên quyết đẩy lùi nguy cơ, thách thức, chuyển hóa nguy cơ thành thời cơ, giành thắng lợi.

“Kỷ nguyên mới yêu cầu Đảng ta tiếp tục vận dụng, phát triển sáng tạo hơn nữa, hiệu quả hơn nữa bài học kinh nghiệm quý giá này để tạo sự phát triển đột phá của đất nước”, GS.TS Phùng Hữu Phú nêu.

“Chính nhân dân chứ không phải một lực lượng nào khác mới là yếu tố bảo đảm cho một thể chế vững mạnh, linh hoạt, hiệu quả”. GS.TS Tạ Ngọc Tấn

Khơi thông mọi nguồn lực để đất nước cất cánh

Trong bối cảnh chuyển mình lịch sử của dân tộc, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, để hiện thực hóa khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới, nhiệm vụ trọng tâm là phải tiếp tục quan tâm hoàn thiện thể chế, pháp luật nhằm tháo gỡ “nút thắt”, “điểm nghẽn”, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của đất nước, tận dụng mọi cơ hội phát triển.

Kỷ nguyên mới đòi hỏi phải hành động nhanh, quyết đoán trong sửa đổi thể chế. Trong đó, trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng trong công tác xây dựng thể chế, pháp luật, bảo đảm minh bạch, ổn định, có khả năng thích ứng linh hoạt. GS.TS Tạ Ngọc Tấn cho rằng, cần đổi mới cách tiếp cận, thay vì kiểm soát, cấm đoán, cần “mở rộng không gian pháp lý”, trao quyền nhiều hơn cho các chủ thể xã hội.

Cùng với đó, phát huy cao độ tinh thần phục vụ nhân dân, tư duy kiến tạo phát triển, hành động vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, cùng cơ chế tài chính đặc biệt cho công tác xây dựng và thi hành thể chế, pháp luật.

Từ tinh thần Cách mạng Tháng Tám năm 1945, GS.TS Tạ Ngọc Tấn nhắc lại bài học về phát huy cao độ tinh thần làm chủ của nhân dân, không chỉ trong khởi nghĩa giành chính quyền, mà còn trong việc xây dựng thể chế mới.

Trong kỷ nguyên mới, đòi hỏi phát triển toàn diện và bền vững càng đặt ra yêu cầu phải nâng tầm vai trò chủ thể của nhân dân từ đối tượng thụ hưởng thành chủ thể kiến tạo, đồng hành và kiểm soát quyền lực.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn lưu ý, cần tiếp tục thể chế hóa nguyên tắc “Nhân dân làm chủ” trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị - xã hội, từ hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, đến giám sát thực thi và phản biện xã hội. Việc phát triển đồng bộ các hình thức dân chủ: dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện là con đường căn bản để hiện thực hóa điều đó.

“Chính nhân dân chứ không phải một lực lượng nào khác mới là yếu tố bảo đảm cho một thể chế vững mạnh, linh hoạt, hiệu quả”, GS.TS Tạ Ngọc Tấn nhấn mạnh.