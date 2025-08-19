Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Google News

Quảng Trị:

Khánh thành Nhà máy điện gió Hải Anh 1.500 tỷ đồng

Hữu Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự án Nhà máy điện gió Hải Anh được xây dựng trên địa bàn 2 xã Hướng Phùng và Lao Bảo ở tỉnh Quảng Trị, thuộc công trình năng lượng nhóm B, cấp II, có công suất 40 MW, tổng vốn đầu tư xây dựng 1.500 tỷ đồng. Đây là dự án điện gió trên bờ đầu tiên tham gia Cơ chế tín chỉ chung JCM, trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản.

Cùng với các hoạt động khởi công, khánh thành các công trình, dự án chào mừng 80 năm Quốc khánh, sáng 19/8, UBND tỉnh Quảng Trị và Công ty CP Phong điện Hải Anh phối hợp tổ chức khánh thành dự án Nhà máy điện gió Hải Anh.

Dự lễ có Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang; lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị.

dien-gio-hai-anh-quang-tri-2.png
Nhà máy điện gió Hải Anh có công suất 40MW, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy Điện gió Hải Anh được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 22/3/2021, khởi công ngày 20/12/2023, công suất 40MW, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng do Công ty CP Phong điện Hải Anh - Quảng Trị làm chủ đầu tư, là công trình năng lượng nhóm B cấp II.

Trong quá trình triển khai, mặc dù gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và đứt gãy chuỗi cung ứng, nhưng với quyết tâm, sáng tạo của nhà đầu tư cùng sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh Quảng Trị, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả.

Khi đi vào vận hành, nhà máy cung cấp khoảng 118 triệu kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần giảm áp lực thiếu điện, bảo đảm nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho Quảng Trị và khu vực lân cận.

Dự án kỳ vọng mang lại doanh thu trên 200 tỉ đồng mỗi năm, đóng góp khoảng 20 tỷ đồng/năm vào ngân sách địa phương; dự án giúp giảm phát thải hơn 77.000 tấn CO₂ tương đương với khả năng hấp thụ của 8.000 ha rừng. Đây cũng là dự án điện gió trên bờ đầu tiên tham gia Cơ chế tín chỉ chung JCM, trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản.

dien-gio-hai-anh-quang-tri-1.png
Dự án Nhà máy điện gió Hải Anh đi vào hoạt động sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Trong quá trình thi công, dự án đã đầu tư, nâng cấp gần 10km đường giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân, mở rộng giao thương và hạ tầng vùng dự án.

Dự án cũng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời mở ra cơ hội việc làm và sinh kế mới cho người dân địa phương, trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ năng lượng tái tạo của Việt Nam.

Hữu Thành
#dự án điện gió #Quảng Trị #công trình khánh thành #80 năm quốc khánh #Chính phủ Nhật Bản #Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục