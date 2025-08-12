Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Google News

21 dự án điện gió ở Quảng Trị giờ ra sao?

Hữu Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại tỉnh Quảng Trị có 21 dự án điện gió đã phát điện và vận hành thương mại với tổng công suất 994,2MW. Các dự án này góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững, gắn với đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Sở Công Thương Quảng Trị thông tin, tổng công suất nguồn điện đã có trong các quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia, quy hoạch điện VIII điều chỉnh của tỉnh đến năm 2030 là 14.415MW, giai đoạn 2031-2035 là 3.872,8MW.

dien-gio-o-huong-linh-huong-hoa.jpg
Dự án điện gió ở Hướng Linh, tỉnh Quảng Trị.

Tính hết tháng 7 này, tổng công suất đã phát điện và vận hành thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 1.459,8 MW. Bên cạnh 21 dự án nhà máy điện gió, 11 dự án nhà máy thủy điện có tổng công suất 181,5MW; 4 dự án nhà máy điện mặt trời mặt đất với tổng công suất 159,2MW và 1.204 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 126,7MW.

Hiện, 11 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư và đang triển khai đầu tư với tổng công suất 424 MW. Ba dự án Tân Hợp, Hướng Linh 4, Hải Anh có tổng công suất 108MW sẽ đưa vào vận hành cuối quí 3 năm nay; các dự án còn lại vào năm 2026, 2027.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị cũng đang phát triển thủy điện. Dự án nhà máy thủy điện La Trọng, công suất 22MW dự kiến vận hành vào tháng 10 năm nay; 7 dự án thủy điện nhỏ khác với tổng công suất 93MW đang tổ chức thi công, dự kiến hoàn thành vào năm 2026, 2027.

“Các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện góp phần cho tăng trưởng công nghiệp của tỉnh. Tỉnh đang tích cực tháo gỡ các khó khăn về thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng và hạ tầng truyền tải các dự án đang triển khai để bảo đảm tiến độ các dự án, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững, gắn với đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia”, Sở Công Thương Quảng Trị cho biết.

Hữu Thành
#điện gió Quảng Trị #an ninh năng lượng quốc gia #phát triển kinh tế xanh #bền vững #dự án

Xem thêm

Cùng chuyên mục