Nghịch lý 'lính mới': Kinh doanh nhiều năm vẫn khó vay vốn sau khi chuyển đổi doanh nghiệp

Trong bối cảnh kinh tế dần phục hồi, xu hướng chuyển đổi từ hộ kinh doanh (HKD) lên doanh nghiệp siêu nhỏ (micro-SME) đang gia tăng nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, minh bạch hóa hoạt động và tiếp cận các nguồn lực chính thức. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít chủ cơ sở kinh doanh lâu năm vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn ngân hàng chỉ vì “tuổi đời pháp lý” của doanh nghiệp còn quá mới.

Theo thống kê của Cục Thống kê, Việt Nam hiện có hơn 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp khoảng 30% GDP và tạo việc làm cho hàng chục triệu lao động. Mỗi năm, hàng chục nghìn hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi mô hình sang doanh nghiệp, song phần lớn trong số này rơi vào nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ với nguồn vốn mỏng, hệ thống kế toán chưa hoàn chỉnh và tài sản bảo đảm hạn chế – những yếu tố khiến việc vay vốn ngân hàng trở thành bài toán khó.

Gỡ nút thắt “thâm niên” cho doanh nghiệp mới

Một trong những rào cản phổ biến nhất đối với các micro-SME mới thành lập là yêu cầu về thời gian hoạt động. Trên thực tế, nhiều ngân hàng vẫn đặt tiêu chí doanh nghiệp phải vận hành từ 6 - 12 tháng mới đủ điều kiện tiếp cận tín dụng, dù chủ doanh nghiệp đã có lịch sử kinh doanh ổn định trước đó.

Nhằm giải quyết nghịch lý này, SeABank đã cập nhật gói vay sản xuất kinh doanh, thiết kế riêng cho nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh chuyển đổi. Theo đó, doanh nghiệp chỉ cần hoạt động từ 3 tháng là có thể xem xét cấp tín dụng, với hạn mức và thời hạn vay được xây dựng linh hoạt theo nhu cầu thực tế.

Cụ thể, với nhu cầu bổ sung vốn lưu động, hạn mức tín dụng có thể duy trì lên tới 36 tháng, giúp doanh nghiệp chủ động nhập hàng, xoay vòng vốn và ổn định dòng tiền. Đối với các khoản vay đầu tư máy móc, thiết bị hoặc mở rộng nhà xưởng, thời hạn vay có thể kéo dài đến 120 tháng; riêng các khoản vay mua hoặc nhận chuyển nhượng bất động sản phục vụ sản xuất - kinh doanh có thời hạn lên tới 300 tháng, giảm áp lực trả nợ trong giai đoạn đầu.

Đồng hành cùng hệ sinh thái doanh nghiệp siêu nhỏ

Theo khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa cho thấy, gần 60% doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng đặc biệt ở giai đoạn đầu chuyển đổi mô hình, chủ yếu do thiếu tài sản đảm bảo, lịch sử tín dụng yếu và hồ sơ vay vốn phức tạp. Nắm bắt thực tế này, SeABank xây dựng quy trình thẩm định riêng cho phân khúc khách hàng này bảo đảm thủ tục đơn giản, nhanh gọn, bám sát với thực tế hoạt động của Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phương thức trả nợ cũng được thiết kế linh hoạt, với lựa chọn trả lãi theo tháng hoặc quý; nợ gốc có thể phân kỳ theo tháng, quý, 6 tháng hoặc cuối kỳ, phù hợp với chu kỳ kinh doanh của từng ngành nghề.

Bên cạnh thủ tục, tài sản bảo đảm cũng là điểm nghẽn lớn đối với doanh nghiệp mới. Theo đó, SeABank mở rộng danh mục tài sản bảo đảm trong gói SeAPro, ngoài bất động sản, sổ tiết kiệm và giấy tờ có giá còn chấp nhận phương tiện vận tải như ô tô chở người đến 16 chỗ, xe tải, xe bán tải là những tài sản phổ biến trong hoạt động kinh doanh của micro-SME.

Cách tiếp cận này giúp nhiều doanh nghiệp tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có để tiếp cận vốn kịp thời, thay vì phải trì hoãn kế hoạch sản xuất, kinh doanh do thiếu tài sản thế chấp truyền thống.

Theo đại diện SeABank, việc thiết kế các sản phẩm tín dụng “may đo” cho doanh nghiệp mới thành lập không chỉ nhằm mở rộng tín dụng, mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái SME bền vững, hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân - động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế.

Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, các giải pháp tài chính linh hoạt, phù hợp thực tiễn được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn vốn, giúp các chủ kinh doanh tự tin chuyển đổi mô hình và nâng cao năng lực cạnh tranh.