Giá vàng tăng dữ dội

TPO - Sáng nay (3/3), giá vàng trong nước tăng rất mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC lên sát mốc 191 triệu đồng/lượng và cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… cũng niêm yết giá vàng miếng SJC 187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mốc 190,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC đã gần chạm mốc lịch sử 192 triệu đồng/lượng được lập vào tháng 10/2025.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh tương đương theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 186,9 - 189,9 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 188 - 190,9 triệu đồng/lượng…

Giá vàng tiến sát mốc 191 triệu đồng/lượng (ảnh: Như Ý).

Trong bối cảnh giá vàng tăng cao, nhiều cửa hàng bắt đầu lại hạn chế số lượng bán trong ngày. Theo đó, thị trường "chợ đen" lại sôi động trở lại với giá bán cao hơn giá niêm yết từ 1-2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 5.343 USD/ounce, giảm nhẹ 7 USD so với sáng qua. Hiện, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Chiều tối qua, giá bạc trong nước cũng tăng trở lại. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý 3,5-3,6 triệu đồng/lượng, tương đương 97,9 triệu đồng/kg, tăng 1 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng.

Bạc Ancarat 97 triệu đồng/kg… Hiện, giá bạc thế giới cũng tăng lên mức 93 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.038 đồng/USD, giảm 6 đồng so với sáng qua. Giá USD tại Vietcombank niêm yết 25.959 - 26.289 đồng/USD.