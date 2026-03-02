Tạm dừng đưa lao động Việt Nam đi Trung Đông

TPO - Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Nội vụ yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu lao động tạm dừng đưa người đi làm việc tại Trung Đông cho đến khi tình hình chiến sự ở khu vực này được kiểm soát và ổn định trở lại.

Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa có công văn gửi các doanh nghiệp phái cử, trong bối cảnh Mỹ và Israel không kích vào lãnh thổ Iran và nước này tiến hành các đợt phản công nhắm đến nhiều mục tiêu ở Trung Đông.

Doanh nghiệp được yêu cầu tạm dừng đưa người đi làm việc tại Trung Đông từ 1/3 cho đến khi tình hình được kiểm soát và ổn định trở lại.

Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng đưa người đi làm việc tại Trung Đông cho đến khi tình hình được kiểm soát và ổn định trở lại. Trong ảnh: Khói bốc lên từ các vụ nổ ở Tehran. Ảnh: Reuters.

Doanh nghiệp cũng được yêu cầu thường xuyên liên hệ, trao đổi với người sử dụng lao động để cập nhật thông tin tình hình xung đột, đảm bảo an toàn và quyền lợi lao động; kết nối thường xuyên với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam, Ban Quản lý lao động thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại các nước để cập nhật tình hình lao động tại địa bàn.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài theo dõi sát để kịp áp dụng biện pháp cần thiết, đảm bảo an toàn tối đa cho lao động.

Theo thống kê, hiện có hơn 10.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Trung Đông, trong đó Saudi Arabia gần 6.000 lao động; UAE khoảng 4.000; Qatar 500; Bahrain gần 100. Họ chủ yếu đi làm giúp việc gia đình, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, thợ xây dựng...

Hiện có 14 doanh nghiệp dịch vụ đưa lao động sang UAE, 12 công ty đưa người sang Saudi Arabia... Việc tạm dừng đưa lao động sang Trung Đông thực hiện từ ngày 1/3 cho đến khi tình hình được kiểm soát ổn định và trở lại bình thường.