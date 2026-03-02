Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Chứng khoán đi 'tàu lượn'

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thị trường trải qua phiên giao dịch biến động mạnh ngày 2/3 khi VN-Index giảm 34 điểm, dù từng nỗ lực hồi phục sau cú rơi sâu ở đầu phiên. Thanh khoản trên HoSE bùng nổ, đạt mức cao nhất từ đầu năm. Nhóm dầu khí, cảng biển ngược dòng thị trường.

Chốt phiên giao dịch, VN-Index giảm 34 điểm trong bối cảnh áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 244 mã giảm, 106 mã tăng. Thanh khoản trên HoSE bùng nổ hơn 46.530 tỷ đồng, tăng hơn 50% về giá trị so với phiên trước. Đây cũng là mức cao nhất kể từ đầu năm 2026.

Sau nhịp hồi phục từ cú rơi hơn 70 điểm trong phiên ATO, thị trường lấy lại cân bằng, giao dịch tương đối cân bằng. Tuy nhiên, trước phiên, trạng thái này nhanh chóng bị phá vỡ. Áp lực bán lan rộng, kéo hàng loạt nhóm ngành chìm trong sắc đỏ. VN-Index vì vậy quay đầu giảm sâu, đánh mất nỗ lực hồi phục trước đó, lao dốc nhanh về cuối phiên.

anh-ck-nhat-thinh--171654121141368920225.jpg
VN-Index kết phiên giảm 34 điểm, dù từng nỗ lực hồi phục sau cú rơi sâu đầu phiên.

Bất động sản là lực cản chính kéo chỉ số đi xuống. VIC giảm 2,8%, lấy đi gần 8 điểm của VN-Index; VHM giảm sàn, khiến chỉ số mất thêm hơn 6 điểm. Nhiều mã trong ngành như PDR, NLG, DIG, HDC, NVL… giảm từ 4-7%. Nhóm ngân hàng cũng chịu áp lực lớn khi phần lớn cổ phiếu giảm trên 3%, gồm VCB, BID, CTG, TCB, VPB, TPB. STB là điểm sáng hiếm hoi khi giữ được sắc xanh với mức tăng 2,3%.

Dù VN-Index giảm điểm, thị trường vẫn ghi nhận 33 mã tăng trần, thấy dòng tiền tập trung mạnh vào một số nhóm ngành được cho là sẽ hưởng lợi từ biến động giá hàng hóa.

Tâm điểm thuộc về nhóm dầu khí khi hàng loạt cổ phiếu tăng hết biên độ trên cả ba sàn. Trên HoSE, PVD, PLX, BSR tăng trần với dư mua lớn; trên HNX, PVS, PVC, PVB đồng loạt tím; còn UPCoM ghi nhận OIL, POS, PEQ, PTV tăng gần 15%. Các mã dịch vụ liên quan như PGC, PGD, ASP, PJT, VTO… cũng bứt phá mạnh.

Nhóm vận tải biển và cảng biển như PVT, HAH, VOS, VIP, GSP tăng kịch trần, phản ánh kỳ vọng hưởng lợi khi giá dầu thế giới leo thang trước căng thẳng tại Trung Đông.

Bên cạnh đó, nhóm phân bón, hóa chất và cao su giao dịch sôi động với DCM, DPM, GVR, LAS, PLC… đồng loạt tăng mạnh. Nhóm điện và năng lượng như GAS, POW, GEG, TV2 cũng thu hút lực cầu đáng kể.

Đáng chú ý, khối ngoại quay lại mua ròng mạnh trong phiên chiều, nâng giá trị mua ròng toàn sàn lên 778 tỷ đồng. HPG dẫn đầu với gần 386 tỷ đồng, tiếp đến là SSI và MWG trên 200 tỷ đồng mỗi mã. Ở chiều bán ròng, VCB và POW chịu áp lực lớn nhất.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 34,23 điểm (1,82%), xuống 1.846,1 điểm. HNX-Index giảm 2,98 điểm (1,13%) xuống 259,84 điểm. UPCoM-Index tăng 0,25 điểm (0,46%) lên 129,56 điểm.

Việt Linh
#VN-Index #thị trường chứng khoán #bán ròng #thanh khoản #bất động sản #dầu khí #ngân hàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục