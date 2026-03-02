Thu phí 5 tuyến cao tốc từ đêm nay, lái xe cần lưu ý gì?

TPO - Từ 22h hôm nay (2/3), 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông chính thức vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC). Để hành trình thông suốt, tài xế cần đảm bảo đủ số dư tài khoản giao thông và đặc biệt lưu ý hệ thống cân tự động sẽ khước từ mọi phương tiện quá tải ngay tại lối vào.

Theo thông báo của Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), 5 đoạn cao tốc nêu trên do Nhà nước đại diện chủ sở hữu, nằm trong dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Việc thu phí dự kiến bắt đầu từ ngày 1/3, nhưng thời điểm chính thức áp dụng được ấn định vào 22h.

Cơ quan quản lý ngành đường bộ cho biết, mức phí được tính toán dựa trên quy chuẩn thiết kế của từng tuyến đường.

Nút giao Đại Ninh thuộc tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: Cục ĐBVN.

Cụ thể, tuyến Phan Thiết - Dầu Giây áp dụng mức phí cao nhất là 1.300 đồng/km, do đây là đoạn tuyến đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn cao tốc hiện đại với làn dừng khẩn cấp liên tục. Bốn tuyến còn lại gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45 (QL), QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu và Vĩnh Hảo - Phan Thiết áp dụng mức 900 đồng/km vì được thiết kế 4 làn xe nhưng làn dừng khẩn cấp không liên tục.

Theo phụ lục thu phí được phê duyệt, trên đoạn tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45 dài hơn 61km có 6 nút giao; mức phí tài xế phải trả tại một nút giao trong khoảng 7.500 - 42.200 đồng (tùy từng nút giao và nhóm phương tiện).

Cụ thể: Với nhóm xe 1 (xe dưới 12 ghế, tải trọng dưới 2 tấn, xe buýt vận tải khách công cộng), tài xế đi qua 61 km phải trả từ gần 7.500 đồng - 10.600 đồng; với nhóm xe 2 (xe từ 12 - 30 ghế, tải trọng từ 2 đến dưới 4 tấn) tài xế chạy xe qua 61 km, phải trả 11.200 đồng - 15.800 đồng. Với nhóm xe 5 (tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng container 40 feet) mức phí từ gần 30.000 - 42.200 đồng/61km.

Cao tốc QL45 - Nghi Sơn (dài hơn 45km, 2 nút giao): Mức phí tài xế phải trả tại một nút giao từ 14.800 đồng đến 103.000 đồng, tùy từng nút giao và nhóm phương tiện.

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu (dài hơn 50km, 4 nút giao): Mức phí tài xế phải trả tại một nút giao từ 630 đồng đến 85.300 đồng, tùy từng nút giao và nhóm phương tiện.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (dài gần 101km, 5 nút giao): Mức phí dao động từ 630 đồng/nút giao đến 108.200 đồng/nút giao, tùy từng nút giao và nhóm phương tiện.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (dài 99km, 6 nút giao): Mức phí thu trong ngưỡng từ 8.300 đồng/nút giao đến 142.500 đồng/nút giao, tùy từng nút giao và nhóm phương tiện.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45. Ảnh: Lộc Liên.

Về hình thức, trên toàn bộ 5 tuyến cao tốc, cơ quan chức năng sẽ áp dụng công nghệ thu phí tự động không dừng (ETC). Đáng chú ý, mô hình thu phí được thiết kế theo dạng "đầu vào ETC đa làn tự do không có barie, đầu ra ETC đơn làn có barie" và hoàn toàn không bố trí làn thu phí thủ công (MTC). Thời gian tổ chức thu phí trên 5 tuyến đường này kéo dài trong 7 năm kể từ ngày bắt đầu.

Để đảm bảo lưu thông thông suốt, cơ quan quản lý khuyến cáo các chủ phương tiện phải dán thẻ đầu cuối và nạp đủ tiền vào tài khoản giao thông trước khi lên cao tốc. Đặc biệt, tại các lối vào cao tốc đều đã được lắp đặt hệ thống cân xe tự động; mọi phương tiện chở quá tải sẽ bị hệ thống cảnh báo và từ chối quyền vào đường cao tốc. Lái xe cũng được yêu cầu tuyệt đối tuân thủ biển báo hiệu và hướng dẫn của lực lượng chức năng tại trạm.

Do hệ thống thu phí mới phải kết nối liên thông đồng bộ với các tuyến cao tốc của nhiều đơn vị khác (VEC, doanh nghiệp BOT...), trong giai đoạn đầu, cơ quan quản lý sẽ tiến hành đánh giá chỉ số KPI toàn hệ thống để kịp thời phát hiện và khắc phục các lỗi kỹ thuật phát sinh. Cục ĐBVN đã lập tổ công tác trực 24/7 nhằm hỗ trợ giải quyết sự cố, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ, chia sẻ từ phía người dân và doanh nghiệp vận tải.