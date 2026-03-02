Đồng chí Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Đồng chí Tô Huy Vũ – Tiến sỹ khoa học quản lý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) tại Đơn vị bầu cử số 8, TP. Hà Nội, với sự tín nhiệm cao của cử tri nơi công tác và nơi cư trú.

Ngày 04/02/2026, tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa tổ chức, đồng chí Tô Huy Vũ được 100% cử tri tham dự biểu quyết nhất trí giới thiệu đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử. Trước đó, đồng chí cũng nhận được 100% tín nhiệm của cử tri nơi công tác.

Đồng chí Tô Huy Vũ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank (thứ 7 từ phải sang) và Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ công tác an sinh xã hội, chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026

Với quá trình hơn hai mươi năm công tác tại Bộ Thương mại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Agribank, trải qua nhiều vị trí quan trọng trong hoạt động ngoại thương, tài chính ngân hàng, công tác đối ngoại, phục vụ điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, là nền tảng giúp đồng chí tích lũy kinh nghiệm sâu sắc về chính sách vĩ mô và thực tiễn đời sống kinh tế, cùng bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao trước sự phát triển của ngành và đất nước.

Là ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu Việt Nam, có quy mô và mạng lưới hoạt động lớn nhất hệ thống các tổ chức tín dụng, chủ lực trong đầu tư phát triển “tam nông”, trong suốt chặng đường gần 4 thập kỷ hình thành và phát triển, Agribank đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Trên địa bàn Hà Nội - trung tâm chính trị, hành chính và kinh tế lớn của cả nước, Agribank luôn giữ vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực trong cung ứng vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh; tích cực triển khai các chương trình tín dụng chính sách, hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy tài chính toàn diện; đi đầu trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn với nhiều hoạt động tài trợ giáo dục, y tế, xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ người nghèo và đồng hành cùng các chương trình phát triển bền vững của Thủ đô…

Việc được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội, cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội Khoá XVI tại Đơn vị bầu cử số 8 – Thành phố Hà Nội tiếp tục khẳng định sự tin tưởng của cử tri đối với đồng chí Tô Huy Vũ, cũng như vai trò, trách nhiệm của Agribank trong hành trình đồng hành phát triển cùng đất nước.