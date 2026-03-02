Lý do công ty chứng khoán ồ ạt phát hành cổ phiếu

TPO - Công ty CP Chứng khoán VIX muốn phát hành 918 triệu cổ phiếu để thu về 11.026 tỷ đồng, Công ty CP Chứng khoán VPS dự kiến phát hành 913 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để thu về hơn 9.130 tỷ đồng.

Tuần này, có 6 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 3 công ty trả cổ tức bằng tiền, 1 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu, 1 công ty phát hành thêm, 1 doanh nghiệp trả cổ tức kết hợp.

Thu về chục ngàn tỷ

Vào ngày 9/3, Công ty CP Chứng khoán VIX (mã chứng khoán: VIX) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu. Theo đó, VIX dự kiến phát hành hơn 918 triệu đơn vị với tỷ lệ 10:6, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 10 quyền được mua 6 cổ phiếu mới, với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Công ty CP Chứng khoán VIX dự kiến thu về hơn 11.026 tỷ đồng từ đợt chào bán.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 16/3-31/3. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 16/3-6/4. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là hơn 11.026 tỷ đồng, VIX sẽ dùng để góp vốn thêm vào Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX và bổ sung nguồn vốn nâng cao năng lực đầu tư tự doanh, hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Công ty CP Chứng khoán VPS (mã chứng khoán: VCK) vừa công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 11/3.

VCK dự kiến phát hành 913 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:60, có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 60 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành hơn 9.130 tỷ đồng được lấy từ thặng dư vốn cổ phần, căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Nếu hoàn thành, VPS sẽ tăng vốn điều lệ lên 24.349 tỷ đồng.

Cũng theo thông tin từ VPS, ngày 16/3 công ty sẽ chốt danh sách cổ đông để tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội dự kiến tổ chức trong tháng 4/2026, thời gian, địa điểm và nội dung cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi đến các cổ đông.

Kết thúc thời gian đăng ký từ ngày 19/1-13/2, VietinBank (mã chứng khoán: CTG) chỉ bán được 275.500 cổ phiếu SGP trong tổng đăng ký 19.600.000 cổ phiếu, giảm sở hữu về 8,94% vốn điều lệ tại Cảng Sài Gòn. Lý do không bán hết cổ phiếu được VietinBank đưa ra do điều kiện thị trường không phù hợp.

Do đó, từ ngày 2/3 - 31/3, VietinBank tiếp tục đăng ký bán ra toàn bộ hơn 19.300.000 cổ phiếu SGP, giảm sở hữu từ 8,94% về 0% vốn điều lệ.

Platinum Victory không mua được cổ phiếu nào của Công ty CP Cơ Điện Lạnh.

Quỹ ngoại Platinum Victory Pte. Ltd vừa có báo cáo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Theo đó, trong khoảng thời gian từ 26/1-24/2, Platinum Victory không mua được cổ phiếu nào của Công ty CP Cơ Điện Lạnh (mã chứng khoán: REE) trong số hơn 17,8 triệu cổ phiếu đã đăng ký, do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Như vậy, quỹ ngoại này vẫn duy trì sở hữu gần 230 triệu cổ phiếu REE, tương đương tỷ lệ 41,7% vốn doanh nghiệp. Trước đó, Platinum Victory PTE.LTD cũng nhiều lần không mua được cổ phiếu REE như đăng ký do điều kiện thị trường.

Dragon Capital tăng sở hữu ở DPG

Nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital vừa có báo cáo giao dịch tại Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương (mã chứng khoán: DPG). Theo đó, các quỹ thành viên Dragon Capital đã mua 6,71 triệu cổ phiếu DPG. Sau giao dịch, cả nhóm nâng lượng sở hữu tại DPG lên hơn 12,65 triệu cổ phiếu, tương ứng 10,6% vốn tại Đạt Phương.

Trong đó, Amersham Industries Limited mua vào hơn 3,2 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên hơn 3,9 triệu cổ phiếu, Vietnam Enterprise Investments Limited mua thêm 3 triệu cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên hơn 5 triệu cổ phiếu, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) mua 500.000 cổ phiếu và nắm giữ 500.000 cổ phiếu. Hai quỹ còn lại là Bill & Melinda Gates Foundation Trust và Norges Bank không thực hiện giao dịch, tiếp tục nắm giữ lần lượt 205.000 cổ phiếu và hơn 2,9 triệu cổ phiếu.

Nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital nâng lượng sở hữu tại DPG lên hơn 12,6 triệu cổ phiếu.

Công ty CP Bao bì PP Hải Phòng (mã chứng khoán: HPB) thông báo 4/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền để tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 100%, tương đương 10.000 đồng/cổ phiếu.

Với hơn 3,65 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HPB dự kiến chi khoảng 36 tỷ đồng cho đợt thanh toán này, thời gian chi trả vào ngày 10/4. Đây là mức cổ tức cao nhất kể từ khi công ty đi vào hoạt động, vượt xa kế hoạch ban đầu chỉ 10-15% cho năm 2025.

Ngày 3/3 tới, Công ty CP VSC Green Logistics (mã chứng khoán: GIC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, GIC dự kiến phát hành hơn 1,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 10 quyền được mua 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của GIC.

Đồng thời, VSC Green Logistics dự kiến phát hành thêm 12,12 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới với giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu.