Dự báo giá vàng trong nước tăng mạnh vì chiến sự Trung Đông

TPO - Sáng nay (2/3), giá vàng thế giới tăng vọt theo diễn biến căng thẳng ở Trung Đông. Giá vàng trong nước được dự báo sẽ tăng mạnh lên mốc 190 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 6h15, giá vàng thế giới ở mức 5.350 USD/ounce, tăng 71 USD so với sáng qua. Giá vàng tính từ khi đóng cửa giao dịch hôm thứ 7 đến nay tăng gần 200 USD/ounce, trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông.

Trước khi mở cửa giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước cũng đang ở ngưỡng cao. Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu…. cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 184-187 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 184-187 triệu đồng/lượng, đứng im so với sáng qua. Còn vàng nhẫn Phú Quý 184-187 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với sáng qua…

Giá vàng trong nước được dự báo sẽ tăng mạnh sau 9h sáng nay.

Với đà tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước được dự báo sẽ lên mốc 190 triệu đồng/lượng trong hôm nay. Theo đó, giá vàng sẽ sớm phá mốc kỷ lục cũ 192 triệu đồng/lượng trong tuần này.

Giá bạc cũng đang ở mức cao. Sáng nay, giá bạc thế giới ở mức 95 USD/ounce. Trong nước, trước khi mở cửa giao dịch, giá bạc thỏi Phú Quý 3,5-3,6 triệu đồng/lượng, tương đương 96 triệu đồng/kg.

Bạc Ancarat 95 triệu đồng/kg… Hiện, giá bạc thế giới cũng tăng lên mức 93 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.044 đồng/USD.